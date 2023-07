SKRŠILA SE SA BINE I ZAVRŠILA U HITNOJ POMOĆI! Naša pevačica doživela NEVIĐENI peh na nastupu: Mora hitno na PREGLED GLAVE

Glumica i pevačica Katarina Bogićević, koju mnogi pamte po glavnoj ulozi u seriji "Folk", ali i po takmičenju "Tvoje lice zvuči poznato" u kojem je učestvovala, doživela je nezgodu na bini i završila u hitnoj pomoći.

Poznato je da Kaća ima vanserijski talenat za muziku, te je pozvana da bude gost jednog festivala u Rumi.

Glumica se za nastup pripremala temeljno, što je pokazala svojim fanovima na društvnoj mreži Instagram, međutim, nastup se ipak završio neslavno.

Naime, Katarina je na bini bila veoma energična. Sa plesačicama je sve vreme skakala i đuskala, te tokom pevanja i igranja nije obratila pažnju na rupu u bini.

Glumica je upala u rupu i nastup je morao biti prekinut, a ubrzo je reagovala i služba hitne pomoći koja je Katarinu odvela u bolnicu.

foto: Printscreen Instagram

- Ovako sam pala sa bine. Zovite me pali anđeo - rekla je u šali Bogićevićeva, a potom objasnila pratiocima šta se desilo:

- Hajde da se vratimo na početak, kako je došlo do ovoga. Bila sam na festivalu u Rumi. Imali smo tonsku probu, napravili smo ludu atmosferu i onda je došlo do toga da nisam videla rupu. Na kraju se sve završilo u hitnoj pomoći, pala sam sa bine i razbila se. Sada me je prošao adrenalin i želim da vidim da li mi je sve u redu sa glavom - usnimila se Katarina iz bolničkog kreveta.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:34:58 MAJKE I SNAJKE SE04 SPECIJAL BLOK 20