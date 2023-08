ŠOK INTERVJU ĐOLETA ĐOGANIJA Sve o RASKOLU u porodici, zašto ga se boje, ko je KRIV za razvod sa Slađom, a ovim mu se sin bavi

Đole i Vesna Đogani provode i ovo leto na moru. lako celo leto odmaraju, izbacili su singl, a Đole objašnjava da li je to bila taktika ili..

- Pa znaš šta, potpuno slučajno. Ovu pesmu smo počeli da radimo još u martu. Pravio sam neke planove da to izade početkom ili sredinom maja. Međutim, znaš kako se izjalovi, ali ne mislim u negativnom nego u pozitivnom smislu. Malo neke nove produkcijske fore koje tad u tom momentu nešto zakačim. I onda smo tu nešto promenili, i uglavnom eto izašla je nešto malo kasnije. A onda naravno, i one varijante moje sa spotovima. Te hoću sa jednim pa sa drugim, te ovako te onako... Onda se to razvuklo, i prvog avgusta smo pečatirali i rekli da će prvog da izađe.

Vesna opet ima venčanicu, a u životu je nikada nije obukla.

- Ako ništa drugo, ja bar napravim svadbu u spotovima. Ovo je, mislim po peti put. Ja sam pravio scenario, režiju smo zajedno radili Vuk i ja, a montažu zajedno sa drugom Lavom koji radi inače i film sa mnom. Kada sam pravio scenario, kad sam mislio šta, kako, gde, i prvi put sam rekao znaš šta daj više ne mogu, ponovo se ja ženim, ona više jadna nešto tu ostavljena i tako to tako to, tako da sam odlučio da uzmem glumca. Uzeli smo Stefana, on je baš onako dobar glumac, poznat, bio je kod Amidžića, repovao ona neka ludila, mnogo dobar i zanimljiv. I Teodoru smo uzeli kao glumicu. Kad radim spot to mora da bude onako svetska varijanta, u fazonu da je tu red kamera, da kažem najskuplja, da se tu ulaže maksimalno na produkciju da to bude kvalitetno i dobro, i ne znam po koji put ne da pravimo spot, nego sam i po komentarima vidiš, to je film, koji traje odredeno kratko vreme ali napravimo nešto izuzetno, ajde da kažemo remek-delo.

Jel ti se isplati da ulažeš toliko?

- Pa isplati se na duže vreme. Na neki način ne mogu da napravim neki običan spot. Mi smo to pokušavali, u poslednje dve-tri godine da radimo one moderne varijante, da budemo bliži ovim novim klincima. Ali klinci jednostavno ne piju vodu, ne piju vodu na taj način da Đoganija žele da čuju u novom fazonu. Jednostavno žele to kvalitetno, dobro i da ima nekog određenog smisla. I onda nekako očekuju to od nas. I iskreno, kad se napravi ovako neka varijanta to kao da si napravio "Sutjesku" ili ono "Bitka na Nerervi", ozbiljan film. A ovo što ljudi rade, neki spotovi koji su editovano izrendani onako na neki potpuno drugačji način. Pogledaš jednom ti novi spotov se pogledaju 15-20 sekundi čisto da vide kako to izgleda, šta tu ima novo na tom spotu, jednom kad se pogleda, ne vraćaju se više na te takozvane nove spotove. Retko ko dođe da pogleda dva-tri puta spot. Ovo naše gledaju.

Eksperimentisao si, ali se nikada nisi prešaltao na novi trend?

- Pa nismo, ja iskreno nisam ovo što smo izbacivali u poslednje dve-tri godine, to su uglavnom bile vanjante, to su naši prijatelj iz Nemačke. Oni su tamo reperi pa nas zamole da im budemo gosti u nekom delu. Pa onda sa Đusom sam tu nešto repovao. Čak i sa malom Zerom, ova što je sad popularna, tad kad smo izbacili pesmu s njom, ona nje bila popularna. Izbacili smo te neke pesme koje su, da kažem, novijeg žanra, koji je sada aktuelan. Međutim, mi tu ne možemo da dođemo do izražaja i jednostavnog razloga, a to je kvalitet i muzike i tekstova. Ne mogu da repujem i pevam jednu u Beogradu, drugu u Luganu. Nucci peva jednu u Beogradu, drugu u Luganu. Mislim, to je jedan od tekstova. Pa ima jos tih nekih tekstova gde mnogo ima i "roli roll" i "moll moli", i "BMW", i sve neka firmirana roba se spominje, nema emocije ni u jednom segmentu njihovih pesarma. Nema tu ljubavi. A ja, ako nema ljubavi i ako nema emocije...

Ne priklanjaš se trendovima, jel radite?

- Kako da ne radimo! Fotografi najbolje znaju koga najviše vide na aerodromu, jedino nismo na aerodromu tada kada idemo za Sloveniju. Tada idemo kolima ili idemo za Hrvatsku i Bosnu. Kada idemo avionom, nema šanse, ako idemo u dijasporu, nas najviše tamo vide i gledaju. Postoje klubovi koji žele da vide Đoganija, grupu Đogani, naravno i mene, i moju ekipu jer mi napravimo odličan nastup gde se svi lepo provedu. Imaš stare naše hitove, kojih ima koliko hoćeš, a naravno i što se tiče žurke, mi umemo da pevamo i neke druge pesme, znači da napravimo atmosferu gde se peva i igra na pravi i kvalitetan način.

Poslednjih godina stavio si Vesnu u prvi plan, jel ti smeta to?

- Pa ne bih je stavio da mi smeta. Kad sam krenuo sa Vesnom, ja sam na početku karijere hteo da koncipiram celu moju priču zapravo oko pevačice. Na Vesni, koja će biti na tronu, ona koja vodi grupu, a ja da budem taj iza koji vodi celu priču. Ja sad i vodim celu priču. Što se tiče ideje, ja je stvaram, razrađujem, onda idem, nađem tekstopisca ili napravim tekst, muziku pravim ja ili nađem nekoga ko pravi muziku. Uglavnom, ideja i produkcija idu preko mene. Kada sam koncipirao priču o novom Đogariju posle Slađe, hteo sam da Vesna bude samo kao frontmen, a ja da budem iza i da vodim priču. Napravio sam tu baladu, u Herceg Novom smo bili. Međutim, publika je bila ta koja je reagovala, pitajući gde je Đole, a gde je Đole. Ajde, Đole ovo, ajde Đole ono, nekako su me vratili. Onda sam napravio "Babarogu", i oni su se oduševili. Pa onda "Čekam te kod kolima", posle još veći hit "Tata treba da časti". To je bila ludnica, pa još veća ludnica sa "Nema više cile mile", i onda smo nekako bili ti. Što se tiče tog dela na bini, ljudi su nekako sve to voleli. Kada je reč o baladama, razumem šta treba tu da tražim. Vesna ima svoj specifičan glas koji ljudi obožavaju. Pleni tu emociju koju ona ume da izbaci kroz svoj vokal. Kad je neka šaljiva pesma, onda sam ja tu. Oduvek sam želeo da ona bude frontmen, a da sam ja tu negde iza i da ljudi u suštini znaju da sam ja tu iza. Ne smeta mi, čak mi laska i prijatno mi je kada neko govori lepo o Vesni - kako je ona dobra, lepa, zrela pevačica s kvalitetima koje ima. Osim lepote, osim glasa, ima i zvuk i sve ono što treba da ima jedna velika zvezda kao što je Vesna.

Ona je sada jako popularna na Tiktoku. Kako ti gledaš na to?!

"Pa znaš šta, to je istina. Ona je tu popularnija od mene. Vidiš, kada hodamo ulicom, ranije je bilo da su ljudi prilazili meni da se slikaju sa mnom, da uzimaju autograme od mene, sad je obrnuto. Kao da sam ja tu neki drugar koji tu pored nje stoji, a svi se slikaju sa njom. Jedino kada naiđe neka osoba iz mog vremena devedesetih, onda kao da hoće selfi sa mnom. Ovi novi klinci su ludi za Vesnom. Pre nekoliko minuta, neko je izlazio iz hotela, ali to su baš klinčurdija, bilo da imaju 13 ili 14 godina, ja da se slikam sa Vesnom, ja se slikam, a ta devojčica se trese bukvalno. Laska mi, to mi jako prija, to je u redu, ali mislim da ona to i nosi, i mislim da je to baš pun pogodak. Samim tim nosi i novu publiku.

"Jel te povredilo to što te nisl zvali na Ninino punoletstvo?

- Pa nije me povredilo. Znaš kako, nekako smo mi tu podeljeni, mi u suštini što se tiče tog dela tamo, ne ulazimo i ne izlazimo. Moj Adriano komunicira sa Ninom, i oni se druže, kad su u pitanju izlasci, među njima je razlika samo godina dana. Evo bio je Adamov i Sarin rođendan. Svi su bili tamo i Gagi i Adam i Nina i Luna i Marko. Svi u kući, ludilo je bilo. Adriano mi je slao slike. A ja sam tu ipak neko ko iz nekog razloga... ili se plaše ili imaju tu neku tremu ili ono, takav sam od početka. Ne može svako da mi priđe na način na koji eto oni to žele ili šta već. U tom slučaju postoji taj jaz, postoji ta takozvana distanca gde ne mogu baš da dođem i da se opustim u situaciji u kojoj oni žele da budu opušteni, a da ja budem tu.

U tvojoj porodici si bio uzor, nisi se drogirao, pio, kako se desilo da Gagi skrene s puta? - Ne bih baš puno pričao o tome zato što iskreno nisam ni znao šta se dešava dok nije bilo kasno. Meni niko nije ništa ni rekao, niti je smeo da mi kaže da se dešava tako nešto. Saznao sam sve tek kad je bilo kasno i kada se on skoro izvukao iz svega toga. Prespavao sam to jer nekako nijedna informacija nije stigla do mene. Ne bih ulazio u to jer je to njegova privatna stvar. Nek priča on o tome. Znam da je moj brat onako zdrav čovek u smislu njegovog odnosa prema ljudima, prema okolini, u kojoj se on nalazi. On nikada neće povrediti nikoga. Komšiju neće povrediti, a kamoli svoje ljude, porodicu, familiju. On je duša od čoveka i nije mogao da se suoči sa sobom, sa nekim promenama koje se dešavaju u raznim periodima života. Ipak, on sad ima 50 i nešto. Mi se u toku života svi menjamo i imamo svoje životne priče. Tu su bile i ženidbe i razvodi i ovo i ono i sad tu karijera i karijera u piku, kada si najpopularniji najbolji... Ne zaboravimo da su Gagi i Đogani iz tog nekog vremena bili mnogo, mnogo popularniji nego što su danas ovi klinci Buba, Jala, Rasta, samo što oni ne znaju. Oni su zaboravili, oní ne znaju istoriju muzike kod nas. Kod nas se ta istorija zaboravi, oni zaboravljaju, nisu nikad ni čuli, a televizije i mediji se ne bave "kucamo na vrata zaboravljenih snova", što je radio Marko Marković za sportiste. Značí, ne bave se. Klinci koji sad imaju 10 godina ili 12 i 13 znaju za Jalu i Bubu, za 5-6 godina, ako oni ne budu još u centru i ako ne budu radili, nisu u medijima, oni će da se zaborave. A da su se bavili, recimo, nama ili da pogledaju moj film "Život i scena" ili da pogledaju "Mali da se vrate..." Svi padaju na glavu kao pojavio se Cobi i snimio pesmu "Leto je a meni u srcu hladno je", ti dobro znaš 95 ko je to rekao. To je reč koju sam ja izgovorio, ja sam to napisao i to je moje autorsko delo.

Je ti platio nekad?

- Onda Hurricane isto sada, ili to "Leto je a meni je u srcu hladno", nisi ti promenio ako si stavio samo u srcu, ostao je taj smisao.

Jesu ti platili?

- Nikad, nikad mi niko nije dao, čak me ni Cobi nije pitao da li može da iskoristi taj tekst! Dok recimo, spot za sladoled, video si kakva reklama. Oni su iskoristili samo "Lepo je a meni hladno je", znači oni su od mene uzeli taj tekst, kupili su, ugovorno je kupljen taj tekst i plaćen veoma dobro. A to su profesionalci koji su to uradili. A ja bi bio bezveze da uzmem pa da mu skinem spot s Jutjuba, ili da budem berobrazan pa kao da ga tužim. Ne, nego je trebalo da pita.

Jel si ga sreo nekad, jesi ga video?

- Jesam, rekao sam mu, sreo sam ga, pre dva meseca je naleteo na još jednu moju pesnu, moj jedan ritam koji je bio dobar u to vreme i kaže da bi radio neki rep za njega. Hoće da uradi od te moje pesme nešto i pitao me je da li mogu da iskoristim to. Ja sam rekao da može, nikakav problem nije, a rekoh nisi me pitao za "Leto je". On se smeje onako. Cobi je dobro dete, nije on negativa, on je možda čak od svih ovih novih možda najbolji. On i Jala i Buba su mi ono... Kad me vide, oni se uvek jave, onako lepo, kulturno s poštovanjem. Na ne kom nastupu u Svedskoj, nastupali smo zajedno sa Jalom i Bubom i ulazimo u svlačionicu, njih dvojica su sedeli, i kad su me videli, oni su skočili. To je bio naš prvi susret. Prišli su, od srca se pozdravili, i rekli: Izvolte, gospodine, sedite na moje mesto. Mislim to je stvarno poštovanje

Bio si najveća zvezda devedesetih, svi znaju za tebe a i stariji si?

- Čekaj, nemoguće, oni ako su na estradu došli ne znam odakle, iz pi*kovca, nije bitno odakle su došli, došli su da pevaju u Grandu pa moraju da znaju prvo ko su zvezde. Mora da znaju i ko je Đogani i ko je Dara Bubamara, da znaju ko je Boban Rajović, Dado Polumenta, svi smo mi pre toga i dan danas jesmo ljudi, koji su harali! Ko je 1997. godine napunio Sava centar, mi, densera 95. godine koncert u Hali sportova u Beogradu - 7.000 ljudi. To ne znaju, ali to niko i ne piše. Ko drži rekord što se tiče Trokadera ovde u Budvi? Pa ne znaju pa mi držimo rekord - 11 dana za redom smo punili, onaj stari koji je primao preko 1.000 i više ljudi! Tada su oba bila, sečaš se zajedno. Mi radimo, a gore ne može da prode vozić, milicija nas zaustavlja i kaže: Đogani, molim te, prekini pa ne może vozić da prode gore, šta vam je kaže. Mi nastupamo. Nemojte da nastupate, prekinite, mora ljudi da prođu gore. To nema nigde. Oni ne znaju tu istoriju da bi imali to neko poštovanje. Da bi kazali dobar dan kako ste, i tako. Prva ekipa Zvezda Granda Tanja, Slavica, Filipović oni kad nas vide, oni se od srca pozdrave. Ove kasnije ne poznajem, ali ima brate velikih zvezda.

Jel se dešava to sa Darom, Karleušom? Jel se jave kad vas vide oni?

- Da, da, da, oni su ok. Jedan Zdravko Čolić priđe, javi se. Mi stojimo na aerodromu, Vesna i ja i vidimo Čolu sa strane, a Vesna ga vidi prvi put. To je bio početak njene karijere. Prvi put vidi Čolu i kao: "jao eno ga, Čola, ja kažeme da, jer sam mislio da je glupo da mu priđem da ga upoznanm, ne znam kako će da reaguje. Kad me je video, on je prišao, bio je sa Adisom, prišao je i kao: "Zdravo Đogani, kako si, ovo-ono" i pozdravi se s Vesnom, i kaže: "Ja kom Zdravko Čolića. Jedna Šemska Suljaković, Vesna Zmijanac, priđu, pozdrave se. A danas ovi novi oni ne znam nešto kao... Ne bilh da ispadne da ih nešto napadam, nego dajte malo istorije, dajte malo lepog ponašanja. ldite kod Zdravka Čolića na kurs, vidite kako se ponaša velika zvezda.

Baki B3 je priznao da si ga vratio na pravi put da si ga posećivao zatvoru, šta si videa u njemu? - Pa da se ne lažemo, Baki je bio u onoj ekipi "Đogani fantastiko". Kada sam osnovao grupu, na početku tu je bila Slađa, moja bivša žena, tu je bio Gagi i Funky G. Kada je Gagi izašao kao prvi projekat iz grupe, posle toga je izašao i Dača, onda je izašo i Baki, onda su svi počinjali neku svoju solo karijeru. Svako ima svoje mesto na estradi i svako ima neke svoje pesme, neku svoju publiku. I to je sve u redu. Baki je imao problem kad je krenuo sa nekom svojom karijerom. On je napravio demo snimak i baš u to vreme mu se desilo da zbog nekih svojih stvari koje je činio kad je bio klinac, zaglavio je tamo gde je zaglavio. I bio je par meseci i ja sam mu dao punu podršku, njemu kao čoveku koji treba da parvi karijeru. Ukapirao sam da je možda on i najbolji pevač od svih nas. Što se tiče repovanja, ne, ali što se tiče pevačkog kvaliteta on je najbolji pevač od nas svih pobrojanih. Kad je on tamo zaglavio, par puta sam ga posetio. Jednom sam mu napisao pravila života kojih treba da se pridržavaš i kada bude iz toga izašao ti ćeš kad se vratiš da budeš pevač imaćeš dobru karijeru i sve sve sve, znači podrška. Da se drži na distanci od oderdenih stvari opijata, gluposti, pijančenja i ne znam šta. Rekao sam mu kako da uči, poslao sam mu spisak knjiga koje treba da pročita, to su uglavnom one knjige o uspehu o duhovnosti, psihologija, i onda sam mu rekao treća tačka vežbanje, treniranje fizičke aktivnosti. Rekao sam mu kad budeš došao čeka te nova pesma, i onda se tako i desilo. Kad je izašao, krenuo je i nikad se više nije bavio tim. Kao klinac je radio to što je radio, ništa strašno, nego se sa klincima malo zaneo. Ipak je to Zemun, i imao je to društvo neko loše. I onda kada se vratio, držao se samo tog pravila i dan danas se drži tog pravila i eno ga veoma je uspešan na tom nivou na kome radi. Ima skoro svaki drugi-treći dan nastupe, zarađuje dobro. Hteo je moju pomoć, ja sam mu dao, dao sam mu podršku.

Jesi li strog otac prema Adrianu?

- Ja nisam strog otac, ali je Vesna sroga majka. To možda ne deluje tako, ali je tako. Meni je on slaba tačka u životu i mnogo puta kada neke stvari ne treba da uradim ja uradim. Tipa, ako mi traži hiljadu, ja ću da dam dve, kao evo da ima sa strane ako mu slučeno zatreba. To ne treba tako, ali ja to uradim, kao malo sam više slab na njega. Možda i zbog te velike razlike godinama, možda što je on moj sin jedinac, ima hiljadu razloga. Mnogo ga volim i on sad igra fudbal i evo sad je već, sad da ne pričam, da se ljuti na mene, jer mi govori nemoj da govoriš moje planove, nemoj da govoriš to javno i tako to. Počeo je ozbiljno da radi, da se bavi fudbalom. Vidim mu jednu ozbiljnu karijeru što se tiče fudbala, jer ga obožava. Jedino možda ljubav kad mu se desi ko zna šta tu može da se promeni. Lepo izgleda, onako visok, stasit, lepo razvijen, dobra predispozicja za odličnog fudbaler.

Niko pod tvoje dece neće muziku?!

- Pa neće. Nešto je pokušala bila Marinela, ona je dogurala čak na 9. ili 10, mesto na Nfaktoru. Posle toga se ppvukla, ja sam hteo da joj napravim neke pesme koje su aktuelne, ove nove, od ovih novih klinaca. Ona je rekla da to ne želi, da ne želi da se bavi na taj način estradom. Hoće da peva, ali bi ona pevala engleski pop, kao Robi Vilijams, kao Ališa Kiz. Ja rekoh: "Ljubavi, ne može tata da uloži pare na neke projekte koji ovde ne prolaze, nema šanse, ne može to tako. Kad bi radila ovo drugo što donosi novac, ovo što rade ovi klinci danas, to su ozbiljni nastupi, ozbiljne pare, onda ok. Razmišljam o tome kao o biznisu. Kasnije možeš da se opredeliš i da tu svoju biznis varijantu okreneš u kulturnu varijantu, kao recimo ja sada". Ja sam u početku radio biznis, a kada sam otkrio sebe i kao tekstopisc... Ali sam prvo morao da radim da zaradim pare da imam temelj sa čime mogu da radim, a onda sad mogu i da ne radim, kao i što ne radim po mesec dana, i dam sebi oduška. Da ne radim i da uživam jer mislim da čoveku najveće bogatstvo zapravo vreme. Ako mogu da kažem, tu sam, mogu da budem mesec dana i da me briga za nastupe, pitanje sada da li neki veliki biznismen to može iako je milioner, da li može to sebi da da taj luksuz. Mislim da ne može. Vidim ja ovde, dolaze na nedelju ili dve, i kao jao brate moram da idem da radim, čekaju me radnici, čeka me ovo, moram ovo, mora ono, a ja, recimo, to ne moram, ja sam u suštini bogatijı. A ne zbog para, nego što imam više vremena.

Ti si umeo da organizuješ svoj život na taj način. - Uvek da, uvek sam tako išao. Mogu da radim cele godine, da, recimo, uštedim cele godine ne znam neku svotu da bi mogao ovde da dođem da budem mesec dana da se opustim. Eto, to je to. Mislim kad to neko pomisli, e Đogani brate, neke pare, ovo ono, nisu to neke velike pare, nego samo sam napravio program da sve što zaradim stavim u neku kasu i mogu na more mesec i nešto dana da budem i da sebi dam vreme za uživanje i da dam sebi oduška da ovde budem sa porodicom i da uživam.

Jesi ti kriv za tvoj razvod sa Slađom?

- Nisam ja kriv! Nisam! Mislim da to svi već znaju, nisam ja kriv. Pa šta ja znam, mislim da tu... Krivi smo, možda, oboje, jer tu kad rezimiram neke stvari, ne postoji, ajde čak i nema krivca. Kada se neko ženi mlad... Ona je bila relativno mlada, imala 22-23, ne znam, nije imala više godina, ja sam imao nekoliko godina više. Mi smo klinci onda, šta mi znamo o braku? Mi znamo nešto o ljubavi, zaljubi se tada neko i onda to je to, i to u nekog koga voliš ili da bude pored tebe ceo život, nikom da ne daš, samo moje i to je to. Onda se rodi dete, a kad se rodi dete, onda se napravi jedna druga atmosfera u kući. Nije više to ona ljubav kada se kao mladić i devojka zabavljate, nego posle je jedna druga vrsta ljubavi i, zapravo, stvaraš jednu vrstu institucije. To je država, brate, država u kući. Ti moraš da organizuješ ceo svoj život s tim stvarima i oko posla i da radiš. E, sad, tu je bilo ljubavi, bilo je svega, strašno velika ljubav, sve je bilo kako treba. Međutim, treba i kad se ljudi menjaju u braku da jedno drugom izađete u susret, da pomognete da bude tu i poštovanja... To se nešto desi, ljubav mladost ovo-ono, i sada da li smo spremni za neke velike životne promene, neko jeste, neko nije. Neko shvati na svoj način, neko shvati na drugi način i onda tu se neke razlike u razmišljanju, u mišljenju, u stvaranju neke budućnosti razilaze. I onda se tu verovatno i smanjuje i ta ljubavi, onda ne znaš ni kako da se ponašaš kad dođe do prve, druge, treće svađe, i onda se desi to, ali uvek je bilo na kraju s velikim poštovanjem. I dan danas smo mi dobri drugari, viđamo se. U kontaktu smo, letujemo zajedno, izlazimo zajedno, evo sad su nam ćerke otišle u Grčku, ona ostala kući i pitali smo: "Dođite kod nas", oni su imali neke druge planove... Marinela ima dečka, i nekako sve vuče svoje, ali uvek smo u kontaktu i uvek je sve kako treba. Znači, krivac ne postoji, krivac je život koji živiš, a ne znaš da postaviš kockice da sve bude kako treba. Znači, tu niko nije kriv, najbtnije je na kraju da budete dobri drugari, a ne da se svađate ili da napravite neko sranje ili da napravite nešto što nije baš lepo za partnere koji imaju i decu.

