KO JE ZAPRAVO NOVA VODITELJKA ZADRUGE? Od prošlosti se ne može pobeći, isplivali svi DETALJI, ovako joj je izgledao ŽIVOT do sada

U voditeljski tim "Elite", novog i nikad viđenog projekta do sada na našim prostorima i šire, kako smo pisali, priključila se i prelepa i atraktivna voditeljka Ana Radulović.

Radulovićka je već dugo poznata javnosti i na javnoj sceni je nešto više od pet godina, a svoj privatni život neretko eksponira, ali i ne tako često govori o njemu, jer kako je u više navrata istakla, želi da sačuva intimu i privatnost za sebe.

Naime, Ana je svoju karijeru započela kao model, te se u tom svojstvu pojavila u više muzičkih spotova, među kojima su "Ti me ne znaš" od Srećka Krečara, "Sve moje ljubavi" Dženana Lončarevića, "Moj živote" Nenada Marinkovića Gastoza kao i mnoge druge.

Ko je Ana Radulović? foto: Printskrin/Instagram

Potom, Ana je započela sa radom na RED TV gde se i proslavila kao voditeljka kroz emisiju "Pitam za druga" koja se usko ticala dešavanja u rijalitiju "Zadruga", kao i u emisiji "Vremenska dijagnoza".

S obzirom na već pomenuto iskustvo, Ana se u nekoliko navrata pojavljivala i na TV Pink kao voditelj, a nedavno su gledaoci mogli bliže da je upoznaju i tokom vođenja emisije "Narod pita".

O privatnom životu poznate voditeljke dosta se zna, a zapravo informacija koja je mnoge iznenadila jeste da je ona udata za poznatog pevača Mirčeta Radulovića. Oni su 8.novembra 2015.godine obeležili svoju ljubav brakom, a kao kruna njihove ljubavi jeste njihov sin Konstantin, kog je na svet donela 27. marta 2016. godine.

Ko je Ana Radulović? foto: Printskrin/Instagram

O svom braku sa "Zvezdom Granda" retko kada govori, a jednom prilikom je istakla da se oboje trude da sa naslednikom provode što više vremena, te je i otkrila kako provode to zajedničko vreme.

Mi se stvarno trudimo da sa sinom provodimo što više vremena, kad god možemo. Nekad je i on umoran, i ja sam slomljena od obaveza, posla, on dođe sa nastupa, ali stvarno svim silama se trudimo da sa sinom provodimo kvalitetno vreme. Kada smo kod kuće, organizujemo igre, učimo zajedno sa njim. Najviše volim da slušam kad uče matematiku, to mi je najslađa stvar ili kada se preslišavaju… Jednom prilikom su zaspali dok su se preslišavali, ja sam plakala od smeha kao kiša - istakla je voditeljka jednom prilikom.

Ko je Ana Radulović? foto: Printscreen/Instagram

Kurir / Republika / Pink

Bonus video:

10:31 STARS-EP104