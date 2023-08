TELEVISA PRESENTA! Darko i Katarina se potukli, oštetili auto od 50.000 €, ona pozvala policiju pa promenila priču, SVI DETALJI

Darko Lazić je pravi skandal-majstor. Doduše, sad u paketu sa suprugom Katarinom Lazić.

Kako Kurir saznaje, njih dvoje su se nedavno žestoko posvađali, a onda navodno i potukli u automobilu, zbog čega je intervenisala i policija. Sve se desilo nekoliko dana pred njihovo momačko i devojačko veče, koje su priredili dve nedelje pred crkveno venčanje i gala svadbu za, kako je ranije pisano u medijima, 500 zvanica. Iako je izbio kurcšlus, pa su oštetili pevačev BMW X5, kom je promenio boju iz bele u tirkiznu, Katarina je pred organima reda promenila ploču i svog muža nije ni za šta optužila.

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Darko je, kako tvrdi naš izvor, nekoliko dana nakon haosa sa suprugom otišao na veselje kod prijatelja, biznismena iz Šapca Stevana Radovanovića, i to sa bivšom verenicom Marinom Gagić, s kojom ima sina. Katarina nije bila s njim. - Kod Kaće i Darka je uvek neki cirkus. Vole se oni, ali kada se posvađaju, ume to da bude žestoko. Skoro je tako bilo. Posvađali su se u kolima i u tom žaru borbe ga i oštetili. Ne znam detalje, ali znam da je intervenisala policija. U prvom trenutku Kaća je svu krivicu prebacila na Lazića, ali je ubrzo promenila priču i povukla prijavu. Kad su se strasti smirile i usijane glave ohladile, sve je bilo u najboljem redu. Ipak, i pored toga, on se pojavio na veselju u Šapcu s Marinom. Bili su zajedno, sedeli za istim stolom, a od Katarine nije bilo ni traga ni glasa. Posle svega toga, oni su napravili momačko i devojačko veče. Na incident su zaboravili - priča naš izvor.

foto: Printscreen

Inače, auto koji su oštetili vredi oko 50.000 evra, a napravljenu štetu su sanirali za nekoliko dana. Pevač iz Brestača i njegova izabranica, koji su pre nekoliko meseci u tajnosti, samo u prisustvu kumova, sklopili građanski brak, sad organizuju veliko slavlje, koje će, kako su ranije tvrdili izvori, biti krajem avgusta i trajaće dva dana. Darko je bio u braku sa Anom Sević, s kojom ima ćerku, a s Marinom je bio u vanbračnoj zajednici tokom koje su dobili sina. Ona je sve vreme bila uz njega tokom njegove borbe za život nakon stravične saobraćajne nesreće 2018. godine.

foto: Ana Paunković, printscreen/Instagram

Nakon raskida ušao je u vezu s koleginicom Barbarom Bobak, s kojom se verio, ali do venčanja nije došlo. I s Bobakovom je imao sličnu situaciju kada su se potukli u jednom hotelu u Beču.

Ekipa Kurira

03:33 PLATIO 50€ DA BI PEVAO NA PLEJ BEK? Darko Lazić častio Di Džeja da bi umesto pevanja uživo otvarao usta, a EVO ŠTA JE RAZLOG