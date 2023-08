"NISAM ZNAO ZA SLIKU" Đole Đogani gazi sedmu deceniju a ima telo na kome mu svi zavide, evo šta kaže o poređenju sa Bred Pitom!

U ovo doba godine Đoleta Đoganija lako je pronaći jer je opšte poznato da letnji odmor provodi sa porodicom u Crnoj Gori. I tako već 13 godina zaredom.

foto: ATA Images

‒ Obišao sam brojna letovališta, od Italije do Grčke, a onda sam 2010. slučajno došao u Bečiće. U staroj Jugoslaviji vladalo je mišljenje da je u Crnoj Gori dosadno i malo ko je išao tamo na more. A sve je, zapravo, na vrhunskom nivou. Svake godine ostajem sve duže, a ove ću biti mesec i po dana. Početkom avgusta Vesna i ja ćemo pravo iz hotela otići na nastup u Sarajevu ‒ kaže nam Đole.

foto: Printscreen/Instagram

Iako je planirao “da ga nema” i dok je na odmoru, neočekivano i mimo svoje volje našao se u centru medijske pažnje. Naime, ubrzo pošto su snimci Breda Pita sa „Vimbldona“ preplavili društvene mreže, uz sijaset komplimenata za izgled i napomenu da ove godine slavi šezdeseti rođendan, neko se dosetio da holivudsku zvezdu uporedi sa Đoganijem, koji je 1. jula napunio 63 i u fantastičnoj je formi. “Đole je bio prezgodan kad sam ja bila mlada. On ostao prezgodan, mi svi ostarili. Pa, kako?”, jedan je od komentara koji se mogu pročitati ispod najnovije fotografije popularnog muzičara.

foto: PRINTSCREEN ZG SPECIJAL/INSTAGRAM

‒ Nisam ni znao da je Vesna objavila sliku na Instagramu, ja to baš i ne volim. Malo sam se bunio, a ona je rekla: “Što da ne, super izgledaš, a i reakcije su fantastične” ‒ priča nam Đole. Na pitanje da li mu laska poređenje sa najlepšim čovekom na svetu uz smeh odgovara:

‒ Ne znam šta da kažem na to. Svakako prija pomisao da smo u istoj ravni, fizičkoj i mentalnoj. Jedino što ja ne živim u Holivudu. Šalu na stranu, odavno nisam bio zadovoljan svojim telom kao ove godine. Opušteniji sam nego u vreme korone, a to se manifestuje i na izgled. Čak sam malo smršao, skoro da imam kilažu kao kad sam imao 23 godine.

foto: Printscreen/Instagram

Mišićavo i zategnuto telo Đoleta Đoganija, kojim se malo koji njegov vršnjak može pohvaliti, rezultat je dugogodišnjeg zdravog načina života.

‒ Kod mene nema “ide leto, hajde da se malo sredim za more, pa ću posle po starom”. Vodim računa šta jedem, a i redovno treniram. Skoro svakog dana sam na Ušću, gde trčim i radim vežbe. Drugo, znate kako se kaže: u zdravom telu zdrav duh. Jako mi je važno da mi je um smiren i misli čiste. Na moru ustajem u 5.15 i odlazim na plažu. Imam omiljeno mesto gde stanem i 15 do 20 minuta, bez treptanja, gledam u sunce koje izlazi. To je važno energetsko punjenje i moja veza sa univerzumom. Možda će se neko smejati, ali ne mari.

Đole je priznao da mu smeta što ljudi na ovim prostorima imaju potrebu da diskriminišu svoje, a glorifikuju svetske zvezde.

foto: Damir Dervišagić, EPA Neil Hall

‒ Video sam poređenje Dragana Bjelogrlića i Breda Pita, uz potpis Balkan‒Holivud. Pri tom, Bjeli su našli sliku na kojoj je verovatno umoran ili je imao loš dan, dok Bred blista. Šta to treba da znači? Sami sebe unižavamo. Pa, mogli su da naprave poređenje između mene i Žan-Klod van Dama. Isto smo godište, a on deluje starije. U mladosti mi je bio idol, smatrao sam da nijedan glumac nije građen tako perfektno kao on. Glupo je sad da pričam kako izgleda iscrpljeno jer ko zna koliko filmova godišnje snimi, a ima tu i genetike. Balkanci moraju da nauče da više poštuju jedni druge, da se paze međusobno, a ne da maštaju o nekakvom američkom glamuru. Skloni smo da sve merimo kroz novac, ali daleko je to od suštine.

Kod Đoleta zarada, napominje, nije od presudnog značaja.

‒ Mogao sam da radim ovih mesec dana, da zaradim, i šta? Ja imam jedno leto 2023, koje se nikada više neće vratiti. Ljudi treba da shvate da je vreme najveće bogatstvo koje dobiju rođenjem. Kad ostariš, sve pare ovog sveta ne mogu ti pomoći da opet imaš 25, niti da gledaš kako ti deca rastu. Nema nazad. Uvek sam se trudio da bar mesec dana godišnje odvojim za uživanje sa porodicom, da budem sa ženom i sa decom, imam njih četvoro, imam i unuku. To je moje blago, moj izvor pozitivne energije. Ako postoji konkretan razlog zašto dobro izgledam u ovim godinama, zašto sam takav kakav jesam, to je zato što sam svestan prolaznosti trenutka. Vreme koje mi je dato želim da posvetim sebi i najvoljenijima.

Kurir.rs/Hello

Bonus video:

03:32 ĐOLE ĐOGANI OTVORIO DUŠU I RASPLAKAO SE: RAZVOD SA SLAĐOM ME JE DOTUKAO! Bio skroz van sebe, a posle svega mu je rekla OVO