BEBICA BRUTALNO UZVRATIO MARIJI KULIĆ! Rat se nastavio, pale ozbiljne PRETNJE, nacija će ostati FRAPIRANA nakon ovih njegovih reči

Rijaliti učesnica Marija Kulić je danas iznela niz tvrdnji o Nenadu Macanoviću Bebici, bivšem partneru njene ćerke Miljane Kulić.

- Luda i bolesna babetino, opet jedeš go**a! Počelo odbrojavanje! - napisao je on na Instagramu.

Ipak, nije se na tome zaustavio, već je žestoko zapretio.

- Malo ti je bilo! Ti stvarno izazivaš? Da cela nacija sazna istinu kakva si majka, Marija bolje ćuti znaš šta imam. Samo mi to imam to znamo šta imam! Zalećemo se! - stoji u objavi Bebice.

Inače, kako Marija kaže, Bebica se nije vratio u porodičnu kući i da njegov otac ne želi da čuje za njega.

- Nenad je bio kod nas godinu i osam meseci, bio je u vezi sa Miljanom, bio je i kod nas kod kuće. Kada sam ja ostajala u rijalitiju, on je dolazio kod Siniše. Za to vreme njemu su stizale tužbe, često je odlazio u Beograd na suđenja, nije hteo da priča o tome. Ja sam ga pitala o čemu se radi, i zbog čega mu stalno stižu tužbe, želela sam da znam sa kim živimo. On je pričao da ga Mirela, bivša žena, tuži za alimentaciju koju nije plaćao. Ja sam njemu rekla da je to logično, da je u obavezi i da mora da plaća alimentaciju. On tada nije radio ništa, nije imao stalan posao. On vuče dugovanja od ranije, i od pre rijalitija. Govorila sam mu da će otići u zatvor zbog toga. Ja sam mu govorila da mora da radi i da zaradi kako bi otplatio dugovanje. Nikada nismo mogli da ga ubedimo da ode da vidi decu. To je bilo samo jednom pred ulazak u rijaliti i to je sve. Posle toga nikada nije otišao da ih vidi. On je stalno pričao da mu žena ne dozvoljava, uvek je našao neki razlog na koji se vadio zbog čega ne može da vidi decu - rekla je, pa dodala:

- Njegova majka je pozvala Miljanu i rekla da se on kući nije vratio, da je on oca prevario za mnogo para, da se on vratio u stan gde su bili stanari. Otac ne želi da se on vrati kući, nije se ni vratio u očevu firmu, sve je slagao.

