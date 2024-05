ALEKSANDAR ŠAPIĆ U POSETI BORČI: Uskoro novi vrtić, a raspisana je i javna nabavka za kanalizaciju i prečišćavanje otpadnih voda

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas radove na izgradnji vrtića u palilulskom naselju Borča 2 i tom prilikom najavio da bi trebalo da objekat bude završen do septembra, nakon čega sledi opremanje.

Još jedna vrlo važna vest za žitelje ovog dela Palilule, ali i za čitavu levu obalu Dunava jeste to da su raspisane javne nabavke za izgradnju kanalizacije i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, te da bi posle pet godina izvođači radova konačno mogli da budu izabrani tokom leta.

Vrtić u Borči 2 moći će da primi oko 270 dece, a broj prijavljenih je već dvostruko veći, što pokazuje da je vrtićki objekat u ovom naselju bio preko potreban, naveo je Šapić.

foto: Beoinfo

- Ovo će biti jedan od najvećih vrtića u Beogradu, a mislim i najlepših jer je na lepom mestu s velikim dvorištem. Izgradnja vrtića u Beogradu se nastavlja, a među prvima će biti i objekat u Ovči sa oko 140 mesta - rekao je Šapić.

Кada je reč o kanalizaciji u ovom delu Palilule, stav države je bio da se još jednom pokuša sa Evropskom investicionom bankom, s kojom je i potpisan ugovor za finansiranje ovog važnog projekta.

foto: Beoinfo

- Već sam govorio da je pet godina čekanja otkad je pokrenut projekat sa Evropskom investicionom bankom previše, te da ćemo ukoliko ne budemo mogli da izađemo na kraj, raskinuti ugovor i naći drugi način finansiranja. Stav države je bio da, ipak, pokušamo još jednom sa Evropskom unijom i prihvatio sam to, sa stavom da ovoga puta nema popravnog. Insistirao sam da i oni i mi promenimo sve dosadašnje članove svih komisija, što smo i učinili. Obe nabavke su sada raspisane i očekujemo da u toku leta dobijemo izvođače i za kanalizaciju i za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ukoliko ovoga puta bude došlo do bilo kakvih komplikacija, otvoreno kažem da krivica Grada Beograda ne postoji. Ako stav države nakon toga bude da treba sa EIB-om to da radimo, mi u tom projektu nećemo učestvovati ukoliko ja budem vodio grad. Neka onda onaj ko je doneo tu odluku za nju pred građanima preuzme odgovornost, ja neću. Ne želim da verujem da je i do sada, za ovih pet godina, postojala bilo kakva vrsta opstrukcije, ali je činjenica da se stajalo u mestu. Dobili smo ovoga puta sve moguće garancije iz EIB-a, Kancelarije Evropske unije i ambasadora EU, da će sve uraditi da dobijemo konačno izvođača, a opet ponavljam, sve što je do nas, mi smo uradili, uz moj dodatni lični angažman – naveo je Šapić.

foto: Beoinfo

Projekat je izuzetno kompleksan, ocenio je Šapić, ali pet godina je zaista mnogo i „stvarno krajnje je vreme”. Ipak, izrazio je nadu da će ovog puta, nakon nekoliko meseci pregovora i uz njegov poseban angažman, realizacija projekta konačno početi te da ćemo na leto dobiti izvođače radova.

1 / 7 Foto: Beoinfo

kurir.rs/gradonačelnik.beograd.rs/Prenela: T. B.