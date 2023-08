"KOD NAS SU ŽENE 40+ PRECRTANE" Dragana Katić progovorila o karijeri i godinama, a na ovome se svakodnevno zahvaljuje Bogu!

Nakon još jedne uspešno završene sezone emisije „Nikad nije kasno“ svi koriste leto kako bi se odmorili i napunili baterije za nova snimanja, pa je tako i Dragana Katić iskoristila slobodno vreme kako bi uživala na moru i ostatak vremena posvetila sebi i bliskim ljudima.

– Jedva sam čekala, ali s jedne strane uvek kada prođe jedna sezona i prođe uspešno, kada nekako uspemo posle osam godina da ostanemo isti i da zadržimo suštinu koju smo hteli i koja je pokazana u prvoj sezoni i da ona ostane i u osmoj sezoni, onda se osećaš ponosno i profesionalno ispunjeno i ljudski – sumirala je voditeljka utiske.

Već četiri decenije Dragana uspešno gradi voditeljsku karijeru, a na njoj se ne vidi ni trunka prezasićenja poslom, već samo ogromna ljubav i zahvalnost.

- Ja sam u junu napunila 37 godina profesionalnog rada, kada sam baš prvi put se pojavila na televiziji Beograd i nekako posle tih 37 godina ja imam svoje rituale kada zaista zahvalim Gospodu da još uvek radim, postojim, imam snage, elana, da radim projekat koji volim, emisiju, sa ljudima koje volim. To je Božija privilegija, nešto na čemu treba da budeš zahvalan i nešto što treba da te ispuni apsolutno za ceo život. Meni se to posrećilo sa ovim projektom. Kod nas žene 40+, 50+ to je precrtano. Ja se nadam da ću svoj jubilarni šezdeseti dočekati na sceni „Nikad nije kasno“ – istakla je voditeljka.

Ono što nju i njenu lepotu čini tako prefinjenom je jednostavnost, prirodnost, skromnost, otmenost, širok spektar atributa koje ona nosi sa samopouzdanjem, a to je ono što narod prepoznaje i voli. Dragana nema problem sa svojim godinama, neretko ih i potencira, a kao javna ličnost velika je inspiracija ženama, jer je u modernom svetu potreba da se stvari ulepšavaju je prenaglašena.

– Ne potenciram zbog sebe, potenciram zbog ljudi koji imaju godine i koji dođu u određene godine i logično da se suočiš sa tim da si većinski vlasnik svog života, da stariš, da se dešavaju promene što vidne što ne. To uvek naglasim zbog ljudi koji to doživljavaju isto kao i ja, obraćam se svojim saputnicama i dodaje:

– Ja sad imam šminku, ali vidi se da imam bore, sve se to vidi, šminka ajde budemo lepi sređeni, ali postoje stvari koje se vide, koje je neminovno da se vide. Nema čarobne formule, ta formula je u nama, nije spolja, unutra je. Radimo na njoj i ona izbija iz nas– tvrdi Katićeva.

Kako su se brojne javne ličnosti odlučile za pisanje svojih autobiografija zanimalo nas je da li i ona ima nameru da ostavi pisan trag o svom životu.

- Ne bih knjigu, radije bih vlog. Ne bih pisala, čini mi se da živa reč u ovom 21. vek je mnogo autentičnija, da ljudi nemaju vremena da čitaju, da ovo prosto mogu da slušaju ukoliko nekoga interesuje moj lik i delo i moje iskustvo. Možda bude toga kada mi se ukaže više vremena, da ispričam neispričane priče – zaključila je ona.

