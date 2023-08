DRAGANA KATIĆ JE DUGO PLAKALA ZBOG SINA, A DANAS SE DESIO PREOKRET! Saopštila zvanične vesti, pa objavila FOTKU

Voditeljka Dragana Katić ima dvojicu sinova, blizance Bobana i Bojana. Iako se retko pojavljuju u javnosti, na društvenim mrežama su aktivni, a i Dragana često voli da objavi zajedničke trenutke sa njima.

Boban je 2020. godine postao diplomirani inženjer arhitekture, završio je specijalizaciju u Berlinu i ostao je tamo da radi, što Dragani teško pada.

Dragana Katić srećna

On je iskoristio odmor kako bi otputovao sa majkom na more. Dragana danas slavi 58. rođendan, a nema sumnje da je presrećna što je on sa njom.

Ona je na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa naslednikom, a čestitke su se samo nizale.

- Srećan mi 58. rođendan - napisala je Dragana.

‒ Ranije je mogao da doleti, s vremena na vreme, ali sada, otkako se zaposlio, to je nemoguće. Čekam da završim snimanje jer samo za vikend mogu da odem da se vidim sa njim ‒ ispričala je Dragana nedavno.

Kurir

