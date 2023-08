"NOVINARI SU JE IZBEGAVALI, A JA SAM JOJ PREDVIDELA VELIKU KARIJERU!" Stanišić o prvom susretu sa Aleksandrom Prijović: PLAKALA JE

Ljiljana Stanišić novinarka I voditeljka emisije "Pusti brigu" na Kurir televiziji, koja se emituje nedeljom od 17 časova, gostovala je u trećem satu Pulsa Srbije.

foto: Kurir TV, Nemanja Nikolić

Voditeljski dvojac Miloš Anđelković I Milica Marković su joj postavljali škakljiva pitanja o estradi i njenim predstavnicima, a između ostalih, tema je bila i najava trećeg koncerta Aleksandre Prijović koja je najavila svoj treći koncert u Štark Areni.

Novinarka Stanišić prisetila se početka Aleksandrine karijere dok se još takmičila u Zvezdama Granda.

- Niko nije hteo da joj priđe jer je bila mirna, tiha, povučena, i baš smo to komentarisali kako niko od novinara ne želi da joj priđe, izbegavali su je, jer je bila tako mirna i baš smo to komentarisale kako niko od njih neće da uzme izjavu - prisetila se i predvidela tada:

- Aleksandra, je l vidiš ovu scenu? Ja vidim da ćeš ti biti velika zvezda. Ona me onako pogledala sa suzama u očima i rekla "znaš kako bih to volela". I evo sad se to desilo. Nas dve nekada kada komuniciramo to pomenemo i taj razgovor koji se desio pre 10 godina i više, to se tada videlo. Kada vidite da neko sa takvim žarom posmatra tu scenu i da u njemu nema ništa loše i da ide srcem, taj uspeh dolazi kad - tad - rekla je Stanišić.

00:48 NE MORAŠ DA PEVAŠ O GENITALIJAMA DA BI BILA BROJ JEDAN Stanišić o koncertu Prijović: Pre 10 godina sam znala da će BITI ZVEZDA

Aleksandru Prijović istakla je kao dokaz tome da na estradi možeš biti broj jedan i bez vulgarnosti:

- Ona je dokaz da ne moraš da pokazuješ genitalije i da o takvim stvarima pevaš, a da, ipak budeš broj jedan! - nasmejala se Stanišić, kada su je voditelji Kurir TV pitali da li tim komentarom aludira na novi album Jelene Karleuše, Stanišić je odgovorila:

- Molim? Neko peva o tome? Ne verujem! To bi baš blam bio!

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.