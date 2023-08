VODITELJKA KURIR TV U ŠOKU! Kad je čula da JK ima NOV ALBUM rekla: Nema šanse! ONA NIKAD NE BI PEVALA O GENITALIJAMA, lažete!

Ljiljana Stanišić novinarka I voditeljka emisije "Pusti brigu" na Kurir televiziji, koja se emituje nedeljom od 17 časova, gostovala je u trećem satu Pulsa Srbije.

Voditeljski dvojac Miloš Anđelković I Milica Marković su joj postavljali škakljiva pitanja o estradi i njenim predstavnicima, a tema je bila i nov album Jelene Karleuše.

Istakli su da folk zvezda peva i o intimnim delovima tela, u šta Stanišićka nije poverovala.

- To je nemoguće! Ne znam da je izbacila nov album. Sad to čujem od vas. Ona je velika zvezda i sebi nikada ne bi dozvolila da peva o intimnim delovima tela, ne verujem da o tome peva, ona je majka dve devojčice - nema šanse, lažete! – rekla je između ostalog, Stanišić.

Međutim, Miloš joj je nekoliko puta potvrdio da je to istina i da se među pesmama nalaze i one sa škakljivim "sadržajem", ali Stanišićka nije dala za pravo da umetnica tako velikih razmera može sebi da dozvoli tu vrstu ispada.

Naglasivši da ne zna o čemu je reč, voditeljka je prebacila temu na Ognjena Vranješa sa kojim je Ljiljana nedavno objavila selfi na društvenim mrežama. Velika se prašina digla, a Stanišić je otkrila kako je protekao sustret sa poznatim fudbalerom.

- Kada dođe u Beograd on me, u zavisnosti od svojih obaveza, pozove da se vidimo. Taj dan sam podelila fotografiju sa Ognjenom jer ne krijem kada se vidim sa nekim iz javnog sveta. Komentarisali smo njegovu sportsku karijeru. On je trenutno jedan od najtraženijih fudbalera. Imao je nekoliko ponuda iz italijanskih, grčkih klubova, turskih i za njim je sada velika pomama... Nama tema nije Jelena Karleuša ta afera je odavno prošlost... - rekla je između ostalog Stanišićka.

