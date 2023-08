STANIVUKOVIĆ OTKRIO RAZLOG ZBOG KOJEG JE ZABRANIO NASTUP BRESKVICE: Evo zbog čega pevačica neće moći da peva!

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković doneo je zabranu o nastupima za nekoliko srpskih izvođača u tom gradu.

foto: Facebook/Draško Stanivuković

Među njima se našao član rep dua "Desingerica", Dragomir Despić, koji je na jednom nastupu udarao patikom ljude u publici. Pored njega, Stanivuković je spomenuo i pevačicu Anđelu Ignjatović, poznatiju kao Breskvica.

On je obrazložio zbog čega se i ona našla na listi nepoželjnih izvođača.

„Kada sam pomenuo ime Breskvice u svojoj izjavi, oni koji znaju šta se dešavalo pre par meseci u Banjaluci kada je bila aktuelna ta priča, znaju i na šta sam mislio. Moje pominjanje nje se nije odnosilo na njene pesme i muziku, nego na bilborde na kojem se ona nalazi sa pištoljem, pozivajući ljudi da dođu na koncert, a da stvar bude još gora, jedna žurka je bila za punoletne, dok je organizovana i jedna posebna žurka za maloletne osobe", rekao je on za "Novu" i dodao:

foto: Printscreen/YouTube

„Upravo to je ta donja granica koju podvlačimo, i neko to tumači kao zabrane, ali za nas su to jasni kriterijumi“, zaključio je Stanivuković.

Posetimo, Stanivuković je snimio video u kojem je istakao zbog čega ne želi "trep" izvođače u ovom gradu.

foto: Pritnscreen

„Pljugice, desingerice, voćkice, breskvice, kako sebe nazivaju ovi umetnici, više neće moći nastupati u Banjaluci. Moramo da sačuvamo vrednosti i poruke koje se šalju kroz ovakav vid događaja. Siguran sam da smo doneli pravu odluku. Voleo bih da svi mladi ljudi koji gledaju ovaj video, odluče se da ne idu na takve događaje i pre bilo kakvih zabrana, ali mi kao gradovi, opštine i odgovorni ljudi moramo da delujemo unapred. U bašti će da nikne ono što posadite, u glavama mladih ljudi upravo će da budu one misli koje šaljete ovako javno kroz događaje, koncerte, predstave i sve vidove javnih manifestacija“, poručio je Stanivuković na svom TikTok nalogu pre nekoliko dana.

Kurir.rs/Blic

