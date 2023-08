SVUKLA SE I MARIJA STAMENIĆ Voditeljka je u jutarnjem pokrivena, a sada skroz OTKRIVENA, vide se sve OBLINE, telo čista PERVERZIJA

Voditeljka jutarnjeg programa Marija Savić Stamenić, raspametila je pratioce, pogotovo one jačeg pola novom objavom na društvenim mrežama.

Naime, ona je otputovala u Grčku odakle se sada oglasila fotografijom u kupaćem kostimu.

Na sebi je imala top majicu, donji deo crnog bikinija, a obline i mišićavo telo su bili u prvom planu.

Komentari na račun njenog izgleda su se nizali, a svi kažu da brutalno izgleda.

"Telo joj je za desetku", "Ova žena je puna samopouzdanja", "Prava figura peščanog sata", "Bomba", "Svaka čast", "Brutalno je zgodna", nizali su se komentari.

Podsetimo, voditeljka Marija Savić Stamenić bila je žrtva manijaka, kako je ispričala, koji ju je nedeljama uznemiravao telefonom čim uđe u stan.

- Imala sam progonitelja, osobu koja me je zvala na kućni broj telefona. To se događalo čim bih ušla u stan, delovalo je kao da me neko gleda odnekud i tačno zna kad treba da pozove. Bilo je veoma neprijatno, osećala sam strah i bila prinuđena da tražim zaštitu od policije. Rešili su problem u prilično kratkom roku, ali mi nikad nisu rekli o kome je reč. Savetujem svim ženama da, ukoliko osete da nešto nije u redu, i ako posumnjaju da nešto potencijalno može da ih ugrozi na bilo koji način, ne oklevaju nego da se odmah obrate policiji - izričita je Marija.

