KRALJICA SPLAVOVA POSLE 10 GODINA IZAŠLA IZ ILEGALE! Evo gde se sve vreme KRILA Danijela Vranić, nije daleko od KAFANA

Danijela Vranić je kupila stan u "Beogradu na vodi"! Folkerka koja se pre 10 godina povukla iz javnosti, nedavno se preselila u novi stan.

- Stan u kojem sam živela pored beogradske Arene prodala sam još pre pet godina. Kupila sam nekretninu u Beogradu na vodi" i tu se sada krijem od medija. Pisalo se da sam se vratila da živim kod roditelja u Valjevo, ali to nije tačno - kaže Vranićeva i dodaje da su joj prve komšije mnoge kolege sa estrade.

foto: Damir Dervišagić

- Srela sam Viki Miljković i fino smo se ispričale. Znam da i Đani ovde ima stan, ali na njega još nisam naletela.

Folk zvezda koja se proslavila pesmama "Da ne vidi ona" i „Niko kao ti" planira povratak na muzičku scenu.

- Planiram povratak na estradu, ali nisam ni za kakve pompezne intervjue. Ne prija mi više to. Radim na pesmi, snimila sam je i sada dorađujemo završne detalje. Nisam sigurna kada će izaći, ali biće uskoro. Jelena Trifunović mi je uradila pravi hit, vratiću se u velikom stilu!

Razočarala se u kolege Danijela Vranić kaže da se razočarala u kolege jer joj niko nije pružio podršku kada je prolazila kroz najteži period u životu.

- Prolazila sam kroz pakao, prijatelji su me zaboravili, a kolege su moj odlazak videle kao jedno radno mesto više na splavu. Svi oni koje sam vukla sa sobom po nastupima u različitim zemljama prestali su da se javljaju, kroz glavu su mi prolazile slike svih onih koji su se sa mnom družili iz interesa, svi cehovi koje sam platila, i to me je mnogo promenilo - rekla je Danijela jednom prilikom.

