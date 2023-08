VELIKI INTERVJU JELENE KARLEUŠE ZA KURIR! JK o novim albumima, Ceci, Milanu Stankoviću, kritikama kolega, Kanje Vestu...

Jelena Karleuša je estradna zvezda koju ili mrze ili obožavaju, ali prema kojoj niko nije ravnodušan. Neki bi rekli i početak i kraj srpske estrade.

Posle 11 godina diskografske pauze, na opšte iznenađenje svih, u svom stilu, za samo nedelju dana izdala je čak dva albuma - "Alfu" i "Omegu", koji ruše sve rekorde slušanosti na top-listama.

Kako je dugo bila u medijskoj ilegali, u intervjuu za Kurir, sa JK smo pričali o novim albumima, neočekivanoj saradnji sa Milanom Stankovićem, vezama sa Rusijom, koju često spominje u svojim pesmama, komentarima kolega na njen račun, ali i svim drugim stvarima koje zanimaju javnost kada je ona u pitanju.

foto: Nemanja Nikolić

Svoju publiku si obradovala sa dva albuma u svega nedelju dana. Šuška se da ovo nije kraj i da u septembru izlazi i treći. Da li je to istina?

- Ne. To bi već stvarno bilo previše. Ne treba biti alav. Dva albuma su nešto što publika nikad nije dobila do sada. Mislim da je to sasvim dovoljno. U septembru će biti mnogih drugih iznenađenja.

Kad možemo da očekujemo koncert?

- Osmog septembra ćemo imati jedan veliki otvoreni promotivni koncert u Beogradu. Uskoro ću otkriti i gde, a biće prenošen i uživo na televiziji.

Na albumima ima ukupno 19 pesama. Koja je od njih tvoj favorit?

- Ne postoji omiljena. Svaka je tu sa razlogom i ne samo zbog toga da popunjava prostor, već da bismo imali muziku koja je ispred svog vremena sa porukom i stvaranjem novih trendova na Balkanu. Ova dva albuma, nisu samo praćenje svetskih trendova, već stvaranje novog trenda, a pogotovo "Alfa".

Reči pesme "Takita": "...Volim da lomim ga, volim kad gruba sam, ako nije 33 mi no lajki", izazvala je šok u javnosti.

- "Takita" je pesma koja je moj favorit kada je reč o produkciji. Tom muzikom pretimo da definitivno razbijemo ove naše granice, jer se već nalazimo na svetskoj top-listi među 50 najslušnijih pesama trenutno.

U pesmi "Minut" održala si bukvalno minut ćutanja srpskoj estradi.

- U toj pesmi ja se zahvaljujem hejterima jer su oni razlog što sam imala dodatnu motivaciju da se borim na ovakav način. Da mi je sve bilo lako i glatko u životu, ne bih bila sigurno ovde gde sam sada.

foto: Nemanja Nikolić

Neke kolege su te žestoko iskritikovale nakon izlaska albuma i poručile da su tvoje pesme satanističke i da slave đavola.

- U jednoj pesmi ja kažem da sam u krevetu kao zver i da volim kao Lucifer. U krevetu sam đavo, to je srpski sleng. Kad spominju te budalaštine morali bi prvo da znaju šta satanizam znači. Kad je neko đavo u krevetu, to ne poziva ni na šta loše. Naprotiv.

Plakati sa tvojim likom završili su i na zidu kuće Cece Ražnatović na Dedinju. Da li je to bilo slučajno ili namerno?

- To sam videla, ali to stvarno nema veze sa mnom. Postojali su ljudi koji su bili zaduženi za lepljenje plakata. Možda nisu ni znali da je to Cecin zid i mislim da su oni lepili plakate svuda na javnim površinama. Stvarno mi to nije bila namera.

Sve je iznenadilo i to što si potpisana kao autorka teksta i muzike na nekoliko novih pesama. Kada si otkrila da poseduješ i nove talente za pisanje i komponovanje pesama?

- Imam ja puno talenata koje ćeš ti uskoro otkriti, jer sam ja tek počela. Ja sam mlada žena. Lepo crtam i slikam, pišem, oblačim se, pevam i igram... Ja sam multitalentovana žena koja je tek na početku svoje karijere. Prvih 30 godina karijere je iza mene. Krećemo sa novom generacijom, preskočili smo jedno 11 godina. Došli su neki novi klinci i sada je za njih nova era. Dugi niz decenija unazad, ja sam uvek bila idejni pokretač mnogih mojih tekstova, ali se ja kao autor nisam potpisivala. Davala sam definitivno inspiraciju. Inspiracija za tekstove koje sam ja sad pisala su ja i moj život, moja narav, mentalitet i temperament. Neki moji momenti - uspesi i neuspesi, borbe, usponi i padovi. To nisu tajne, to su vrlo javne stvari. Ali, dobro je što se posle pada dešava da mogu da se podignem i nastavim dalje.

Postoje li neke skrivene poruke u novim pesmama?

- Mislim da sam bila vrlo jasna (smeh).

foto: Nemanja Nikolić

Milan Stanković se povukao sa estrade, a za tebe je sad komponovao baladu "Ludilo". Kako je došlo do ove neočekivane saradnje?

- Milan se sa ovom pesmom vratio na scenu na pravi način i na velika vrata. On je za mene jedan od najtalentovanijih mladih pevača i sigurno će se duet desiti u budućnosti. Ovo je samo spoj neverovatne sličnosti u energijama i u mentalitetu i možda ludilu, kako se pesma i zove.

Da li si pesmu od Milana kupila ili dobila?

- Muziku za pesmu sam dobila od Milana. Njegov deo je dobijen, a tekst i aranžman sam platila (smeh).

Da li ti je žao što niste zajedno otpevali "Insomniju"? Priča se da tu saradnju tad nije odobrio Saša Popović.

- To je istina. Ja sam još tada njega zvala. Još tad mi se Milan sviđao. Ali, evo desilo se da 150 godina kasnije mi imamo zajednički rad na ovako divnoj pesmi.

Kako ti gledaš na njegov odlazak u manastir i da li misliš da će se nekad vratiti na estradu?

- Zašto se ne bi vratio? Ja ne znam stvarno gde je on otišao, ali svako ima svoje razloge i svoje borbe i odluke. O tome bi najbolje trebalo da porazgovaraš sa njim i sigurna sam da će on u jednom momentu pričati na tu temu.

foto: Nemanja Nikolić

Mnogo voliš Ruse. Na prošlom albumu si pevala o Putinu, a sad o Romanu Abramoviču. Da li si nekad bila na meti muvanja nekog ruskog tajkuna ili bogataša?

- Nisam. Čak nisam ni bila u Rusiji, ali sam godinama učila ruski i znam ruski. Ne poznajem nijednog Rusa.

U novom spotu Kanje Vest ti visi na jelkici na retrovizoru. Da li će doći i do zvanične saradnje sa njim u budućnosti?

- Mogu samo da ti kažem da sam potpisala jedan ugovor o tajnosti, tako da ne mogu da ti odgovorim na to. Ali, možda je i to na neki način odgovor na tvoje pitanje.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

