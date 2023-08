ČUDAN RITUAL NAŠE POZNATE PEVAČICE: Hejteri je prozivaju, a radnici na aerodromu ZAPREPAŠĆENI kada su videli šta nosi sa sobom

Zvezda narodne muzike Nada Obrić gostovala je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljima Milošem Anđelkovićem i Anastasijom Čanović.

foto: Kurir tv

Poznata pjevačica Nada Obrić je podelila svoje iskustvo i istakla neobičan jutarnji ritual koji je postao ključan za početak njenog dana.

Na pitanje da li je zaista toliko stroga kada je u pitanju njen ritual, Nada je istakla važnost poštovanja dogovora:

- Pa nisam stroga. Ja sam samo za poštovanje dogovora. Sve to traje pola sata dok popijem kafu, a kada uzmem telefon onda sam tu i normalna sam. Dan je nezamisliv bez kafe. Mi smo se dogovorili da ja danas u ovom dobu budem ovdje kod vas. Ja sam došla sasvim na vrijeme i sačekala dok je došao red na mene. A zamislite da je obrnuto. Da sam zakasnula. Šta biste vi? Imali bismo problema. I vi to znate, pošto ste radili na televiziji. Tako je. Ali to vam je i u životu isto. Ako se dogovorimo kao ozbiljni, normalni ljudi, onda smo se dogovorili. I to mora da se poštuje. I ne smatram da sam uopšte stroga zbog toga. Jednostavno, ja poštujem vas i vi morate jednako bar poštovati mene - rekla je kroz smeh Obrić.

Nada je takođe istakla svoju ogromnu ljubav prema kafi, naglašavajući da bez nje ne može započeti dan.

- Naravno da sam popila kafu pre nego što sam došla. I hejteri su naravno tu odradili svoje... Vi se smjete, ali meni kafa prija. Ja bez kafe ne mogu da započnem dan - istakla je Nada.

Njen odnos prema kafi je toliko dubok da čak i putujući izvan zemlje, Nada nosi sa sobom kafu i opremu za pripremu.

- Kada smo imali one strašne sankcije, išala sam u Australiju na mesec, dva dana I ja iznosim 4-5 kg kafe. I na aerodromu, u šoku, i pozovu me u kancelariju, i kažu, objasnite nam, ko Boga vas molimo, je li smo mii ludi, ili s vama nešto nije u redu? Ja rekoh, što? I ja sad objasnim, idem u Australiju. Ne znam, tamo da li ću naći našu kafu. Nosim ja i džezvu, i kafu... Isključivo turska kafa. I to sve kockom. Jedna kocka šećera - otkrila je Nada.

