"KEBA ZAPEVAO VODITELJKI PESMU NA UVCE, PA JE ZAGRLIO" Pevač napravio šou u emisiji uživo: EVO KOME JE POSVETIO NUMERU "MILICA"

Dragan Kojić Keba je gost emisije Puls Srbije i upravo svoju novu muziku donosi u studio Pulsa Srbije...

Pesma je posvećena njegovoj baki Milici, a kako je istakao to je posvećeno svim Milicama koje je za njega najlepše ime.

- U mislima mi je bila baba po majci, kada sam uzeo gitaru da pevam tu pesmu. Ona je pravila najbolje mlečne proizvode u Loznici, kajmak, sir. Pa kad izvuče kintu pa mi da... Tako je nastala ta pesma i drago mi je da puno poruka dobijam pozitivnih na društvenim mrežama - kaže Keba.

Požalio je što nije poneo gitaru, a onda zapevao novu pesmu "Milica", i u jeku atmosfere zagrlio voditeljski dvojac Miloša Anđelkovića i Milicu Marković.

Nakon što se osvrnuo na današnje umetnike, naglasio je da se srž sve muzike crpi iz temelja muzike, a to je narodna muzika u kojoj je motiv folklor.

- Moj savet je slažite muziku onako da se vama sviđa. Sve je to muzika. Uvek ću to reći prava narodna pesma nikada neće izaći iz mode. Rado nastupam na svim slavljima i znam da je ovo što kažem tako i to mislim na sve kolege i pop i narodna i rok muzika - rekao je Keba.

Uskoro nastupa na roštiljijadi u Leskovcu gde će ovom pesmom "zatvoriti" ovaj događaj.

U subotu 26.8. biće koncert, evo lagani poziv svim Leskovčanima. Pojaviću se kao na reklami sa mojim "drim timom" - poručio je Keba.

