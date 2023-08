KEBA OTKRIO KO NIJE VEROVAO U NJEGA: Tada mi se sve srušilo, ni u kancelariju nisu hteli da me prime! Ovo je sve preokrenulo!

Kažu da je svaki početak težak, a to je na svojoj koži osetio i Dragan Kojić Keba. Iako danas važi za jednog od najpopularnijih pevača, put do uspeha nije bio ni malo lak.

Iako su njegovi najbliži, pa i on sam čvrsto verovali da će jednoga dana scena biti njegova, bilo je i onih koji nisu verovali u njega.

foto: Printscreen

-Naravno da sam osetio na svojoj koži da mnogi ne veruju u mene i moj uspeh, neki ljudi koji nisu više u ovom obliku, kako ja volim da kažem. Sad ću nešto da vam ispričam. Tada je postojao Beograd Disk, čak me nisu ni primirili u kancelariju. Čujem ja svoju pesmu i kažu lepo peva i čisto, ali nije to to. Meni se se srušile sve kule od karata tada, ali samo za tren- priznao je Keba.

Ipak, da su trud i želja jači od svega Keba je ubrzo dokazao, a njegovih pet minuta došli su potpno iznenada.

foto: Damir Dervišagić

-E onda se desio Diskos Aleksandrovac. Mija Milutinović i Knežević su izdali tu pesmu jer su voleli dvojke. Uvek kad se vidimo ja imkažem da to nikada ne mogu da mu zaboravim. Tako je sve krenulo, ostalo je istorija u traje i dalje. Svaki poraz pretvarajte u pobede što pre, to je moj savet. Ono što želite da budete sutra verujte da ste već sada, to uvek treba da vam bude u mislima- rekao je pevač za Grand.

U svom stilu Keba je otkrio da je „popijenih korpi“ bilo i u ljubavi, a danas se tih situacija seća sa osmehom.

-Bilo ih je koliko hoćeš! (smeh) Nekom se ne svidi tvoje ponašanje i ćao dvojka si. Pa šta, ja sam nekada davno, sećam se, šetao korzoom, a nisam imao kintu u džepu. Pa koga da osvojiš tako, dobiješ korpu odmah! Ali šta znam, uvek sam verovao u sebe i uvek su bile lepe žene oko mene - ispričao je kroz smeh Keba koji je u dugom braku sa suprugom Oljom sa kojom ima ćerku Natašu i sina Igora.

Kurir/ Grand

