OVO SU NOVI DETALJI TAJNOG VENČANJA! Anastasija i Gudelj se zakleli pred Bogom krajem jula, OVAJ ČOVEK je bio upućen u sve!

U sredu je kao bomba u domaćim medijima odjeknula vest da su se Anastasija i Nemanja Gudelj u tajnosti venčali u manastiru Rajinovac kod Grocke.

Nakon što su ćerka Svetlane Cece Ražnatović i fudbaler Sevilje na Instagramu podelili fotografiju zlatnih burmi uz opis: "Gospodin i gospođa Gudelj", odmah su krenula nagađanja kada je do sklapanja braka zaista i došlo i koliko su njih dvoje vest krili od javnosti.

Kako Kurir saznaje od dobroobaveštenog izvora, Anastasija i Nemanja su se na večnu ljubav pred Bogom zakleli pre skoro mesec dana, i to neposredno pre fudbalerovog odlaska na američku turneju, gde je odigrao tri utakmice, od kojih je prva bila 31. jula.

- Crkveno venčanje sad nije moglo da bude obavljeno jer je u toku toku Gospojinski post, koji je počeo 14. i traje do 28. avgusta. U dogovoru s duhovnikom porodice Ražnatović vladikom Stefanom Anastasija i Nemanja su se dogovorili da sklope brak pre njegovog odlaska za Ameriku. Nije im trebalo mnogo vremena da se organizuju, jer su imali svega deset svatova - članove porodica i najbliže prijatelje - ispričao nam je izvor.

Prema njegovim rečima, Gudeljevi su se odlučili da crkveni brak sklope u manastiru Rajinovac, a ne u Hramu Sv. Save, kako bi bili sigurni da ih neko neće slikati i slučajno tu informaciju dojaviti medijima.

- Bilo je reči i o tome da se i oni, kao pre nekoliko godina i njen brat Veljko i snajka Bogdana, venčaju u Hramu na Vračaru. Ipak, shvatili su da bi ta informacija brzo došla do medija, kao što je to nedavno bio slučaj i s krštenjem malog Krstana, što su takođe krili. Vladika Stefan je zatim predložio da ih venča u manastiru u Begaljici, gde je on službovao nekoliko godina kao sveštenoslužitelj. Ražnatovići i Gudelj su to odmah prihvatili, jer su i sami više puta išli tamo, a jedne godine je njena majka Ceca i kumovala na manastirskoj slavi. Nakon venčanja, mladenci i svatovi su prešli u manastirski konak, gde su se poslužili - završava naš izvor.

Inače, prema pisanju medija, mladenci planiraju i veliku svadbu, i to na leto sledeće godine. Oni su rešeni da veselje bude u Španiji.

Podsetimo, preko svog PR tima Anastasija je poručila da zasad ne želi da se oglašava na temu venčanja, ali je Ceca dala kratku izjavu.

- Presrećna sam, slavimo ljubav, šta bi jedna majka poželela detetu nego srećan i dug brak prepun ljubavi i poštovanja - rekla je Ceca za Kurir.

