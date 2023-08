SILVIA ĐOGANI OTKRILA ZA KURIR KAKO JE BILO ODRASTATI PORED SLAVNIH RODITELJA: U rubrici 36 pitanja sve ispričala do detalja

Silvia Đogani široj publici je poznata kao ćerka slavnih densera devedesetih Slađe Delibašić i Đoleta Đoganija. Ona se godinama unazad bavi pevanjem, a takođe se oprobala i u glumačkim vodama. Silvia se ovoga puta nasla u rubrici 36 pitanja, a otvorila nam je dusu i ispričala detalje odrastanja pored slavnih roditelja.

Šta ti prvo pomislila kada si ustala jutro?

Prvo sam pomislila kako se nisam naspavala i kako mi je potrebno još sna.

Kako progodiš leto?

Radno, jedva čekam jesen iskreno da odem i ja negde na odmor, na neku prelepu destinaciju.

Šta za tebe predstavlja muzika?

Muzika za mene predstavlja slobodu, inspiraciju, nešto što me zaista ispunjava i nešto što me zaista čini srećno.

foto: Printscreen

Da li odmaže ili pomaže to što si dete poznatih roditelja?

U nekim situacijama pomaže, u nekim situacijama odmaže, tako da zavisi kako... ko gleda na sve to. Zaista je lepo to što si u startu već prepoznatljiv, zato što te neko zna, ali ima i to svojih mana.

Ko je bio strožiji kad si bila mala, Slađa ili Đole?

Đole kada sam bila mlađa, a Slađa posle dvadesete.

Kako je bilo odrastati pored slavnih roditelja?

Pa, bilo je predivno. Zaista, one su nama sve pružili. Kao roditelji su bili divni i hvala im na tome, zato što sam danas ovako kako jesam.

