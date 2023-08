"MOJA ĆERKA MORA DA SE UDA ZA BOGATOG" Naslednica Jovane Jeremić napunila pet godina, evo u čemu ne može da je obuzda

Voditeljka Jovana Jeremić pokazala je na društvenim mrežama kako proslavlja peti rođendan naslednice Lee, koju je dobila u braku sa Vojislavom Miloševićem. Jovana je ostala u sjajnim odnosima sa bivšim, pa su i jučerašnji rođendan proslavili zajedno.

Ponosna mama je o uspehu ćerke jednom prilikom obavestila pratioce na mrežama i nije krila koliko je srećna zbog nje.

- Moja ćerka je danas razbila test u Institutu! Samo rad dovodi do cilja! Samo! - napisala je Jovana tada u objavi na Instagramu, dok se nedavno dotakla ćerkinog karaktera.

- Šta god Lea bude želela da bude imaće moju podršku. Obožava da bude u centru pažnje! Ona sada ruši sve pred sobom, imamo problem da zaustavimo priču sada - kazala je tad Jovana.

Jovana se nada da će joj se ćerka u budućnosti udati za nekog bogatog.

- Neću dozvoliti da pati za muškarcima, preneću joj sve ono što mislim da je važno, a to je da ne vara, da nikome nikada ne bude druga i da ne uzima dečka drugarici jer je meni to ispod svakog morala. Učiću je da bude svoja, da ne zavisi nikada ni od jednog muškarca. Žena prvo uvek mora da ima sve s svoje pa onda da uzima od muškarca. Učiću je da se uda za bogatog, a ne siromašnog. Ima jedna rečenica koju nikada nisam rekla: “Kada žena promaši partnera za brak, umesto Roleksa, stana u centru Beograda i auta, žena dobije rak”. Zapamtite ove reči Jovane Jeremić jer ako već plačete, plačite u Mercedesu, nemojte da plačete na klupi. Muškarac ako uloži u ženu nikada joj neće učiniti ništa loše. Čak i ako je prevari, to će biti na jedno veče, a to nije prevara. Koliko muškarac uloži u ženu toliko je voli, sve ostalo su laži - kazala nam je bila Jovana.

