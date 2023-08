MUHAMED ŠUTNUO TANJU SAVIĆ PA DOŠLO DO PREOKRETA Mesecima ćutala o mlađem dečku, SVAĐE i SKANDALI! Svi detalji ŠOK veze s PILOTOM

Pevačica Tanja Savić javno je priznala da je u vezi sa 11 godina mlađim pilotom Muhamedom Mukijem Bešićem. Pevačica je dugo krila vezu sa Muhamedom, a sada je sa dve fotografije koje je objavila na Instagramu pokazala da je vreme da i ona, posle Dušana Jovančevića, ima pravo na sreću.

- Jeste li ikad zastali i pomislili: "Vau, za ovo sam se molila, a sada je tu i dešava mi se" - stoji na statusu koji je Tanja objavila.

Podsetimo, mediji su već pisali o njenoj romansi sa Muhamnedom, iako ona to nije želela da priča. U njihovoj turbulentom odnosu, kako je pisano, mnogo problema su im činili roditelji i to zbog vere.

"Smatra da je zaslužila da nakon svega što je prošla sa Dušanom u braku ima pravo da bude srećna. Ne može da razume da njeni ne prihvataju Muhameda samo zato što je druge vere", rekao je pre nekoliko meseci izvor blizak Tanji, koji je otkrio da je mlađašni pilot i u jednom trenutku ostavio.

"Mnogo je neraspoložena, ali nikako ne prihvata da je ostavljena i to sve zbog roditelja. Uopšte sada ne priča sa njima, a oni veruju da je ovako najbolje i da će je ljutnja proći", završio je tada izvor.

Pevačica i Muhamed su se upoznali kad je Tanja bila na turneji u Americi.

- Tačno je da Tanja ima novog dečka Muhameda i da je on 11 godina mlađi od nje. Rodom je iz Bijeljine, a živi u Americi. Upoznali su se u Americi kada je ona prošle godine bila na turneji. Nakon toga su bili u svakodnevnom kontaktu, on je baš odlepio za njom - ispričao je izvor blizak pevačici.

Tanja je čak i za medije jednom priznala da se zaljubila.

- Može se reći da je moje srce zarobljeno. Osvojio je i on mene i ja njega. Ne bih volela da se o meni i mom partneru priča javno. Stiglo je proleće, sve se budi, pa i naša srca. Priznajem, zaljubljena sam. Osvojio me jedan sjajan muškarac, od kojeg sam dobila ogrlicu i minđuše za rođendan. One imaju veliku simboliku i baš su mi važne - pohvalila se nedavno Tanja medijima, a njen bivši muž Dušan Jovančević i majka Živana Savić burno su reagovali na novosti u Tanjinom ljubavnom životu.

I pored svih neprijatnosti, izgleda da je ljubav bila jača.

