KO SU KRALJICE NAJEKSTRAVAGANTNIJIH STAJLINGA NA NAŠOJ SCENI? Maske, kostimi, spoj nespojivog , smele frizure i ŠOK izdanja (FOTO)

Odavno je poznato da se scenska garderoba potpuno razlikuje od običnih i svakodnevnih stajlinga, međutim danas je malo onih koji se mogu pohvaliti umetničkim dojmom kakav su ostavljale najveće zvezde ex Jugoslavije.

Sigurno prva od njih je Lepa Brenu za koju kažu da je jedina osoba na prostorima bivše Jugoslavije koja je do kraja shvatala „pravila“ šoubiznisa. Ne samo po pesmama koje su pomerale granice, već je postala upečatljiva i zbog jedinstvenih i specifičnih kostima koje je šila njena majka.

foto: Printscreen

I ne samo to, Brena je sama bila idejni tvorac svakog komada garderobe i spektakla koji je prređivala na sceni.

– Bila sam sama svoj stilista i svoj frizer i to mi je bilo jako slatko– ispričala je Brena svojevremeno.

Kratke suknje su bile i ostale njen zaštitni znak, ali ne da bi svoje vitke noge istakla u prvi plan, već iz potpuno drugačijih razloga.

foto: Printscreen/Youtube

– U Minhenu je postojala prodavnica sa materijalima koji su pogodni za scenu i sećam se da je sve bilo preskupo. Rešenje za to bile su mini suknje jer je u njih išlo malo materijala – objasnila je pevačica.

I danas nakon trideset i dve godine, samo jedan od Breninih neverovatnih stajlinga i nastupa se i dalje prepričava. Te čuvene 1990. godine pevačica je na stadion „Vasil Levski“ sletela helikopterom, a tim potezom je zadala domaći zadatak mnogim svetskim zvezdama.

Svet je brujao o nezaboravnoj noći koju je Brena priredila, a kako su pisali tadašnji mediji, okupljena publika bukvalno da nije verovala svojim očima.

A kada kažemo originalni stajlinzi, sigurno da pomislite i na pevačicu Josipu Lisac. Iako su se mnogi na estradnoj sceni trudili da svojom pojavom ostave veliki utisak, niko i nikada nije bio ni do kolena ikoni stila, kao što je bila i ostala Josipa.

foto: Marina Lopicic

Spoj nespojivog samo je ona umela da iznese zbog čega joj se mnogi i danas dive.

-Pozornica je za mene svečanost i zato mi je vizualni izgled bitan. Nikada mi nije bilo važno šta će drugi misliti o mom izgledu, nego kako se ja osećam. Niti me je bilo strah eksperimentirati sa bojama kose. Imala sam zelenu, plavu, ružičastu… Pre tridesetak godina izazivala sam sveopšte čuđenje pa sam danas srećna kad vidim mladu devojku sa prekrasnom ružičastom kosom jer me veseli da je to u međuvremenu postalo normalno- istakla je pevačica jednom prilikom, a ako je sudeći po mnogim fotografijama čuvena svetska zvezda Lejdi Gaga danas nosi iste komade garderobe kao Josipa nekada.

foto: Fonet

Sada kada je sve dostupno, njen stil niko nije uspeo da nadmaši. Iako su mišljenja oprečna kada je reč o njenim komadima garderobe, jedno je sigurno- da nikada nije ostala neprimećena.

Na ovoj listi potpuno očekivano nalazi se i Slađana Milošević čija popularnost je prešišala granice Jugoslavije. Svojevremeno su tvrdili da je svojim imidžom i popularnošću kao od šale stala na crtu svetskoj zvezdi Madoni.

Poznati kreatori su njene stajlinge opisivali između senzualnog i brutalnog, a zaštitnik znak i ono što je izdvajalo od svih žena je natapirana plava kosa. Koža, lak, triko, haljine, visoke štikle i taman karmin, sve to kombinovala je na način na koji niko drugi nije umeo i to je iznosila besprekorno.

Po ekscentričnim stajlinzima jedna od najpoznatijih pevačica je svakako i Bebi Dol. Tokom više od četiri decenije snimila je brojne hitove, ali se često stiče utisak da je najviše pažnje privlačila svojim stajlinzima.

foto: Aleksandar Crnogorac

Ova avangardna umetnica svoju kreativnost je utkala u svoj imidž i odevne kombinacije koje se mogu opisat veoma hrabrim.

Iako je mnogo puta menjala i boju kose, često joj to nije bilo dovoljno te je koristila perike svih mogućih nijansi. Uprkos tome nikada nisu izostajali unikatni šeširi, naočare i cveće u kosi kojima je dodatno uspela da zadivi okolinu.

foto: Nemanja Nikolić

Sve one obeležile su jednu epohu, a danas uprkos velikom broju pevačica niko im ne može stati na crtu, osim jedne. Jelena Karleuša, modna ikona dvadeset i prvog veka iz dana u dan pomera granice. I kada pomislite da ne može izazovnije, JK je spremna da iznenadi.

Mrežasti trikoi, trake, perje, čipka, animal printovi, pa čak i provokativni kupaći kostimi samo su deo njenih scenskh stajlinga koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, a posebno pripadnike jačeg pola.

foto: Printscreen/Instagram

Već godinama unazad svojim imidžom puni novinske stupce, a društvene mreže gotovo da gore zbog svake nove objave.

Sviđalo se to drugima ili ne, činjenica je da i malo ko imao hrabrosti da obuče bilo koji komad garderoba u kome se Karleuša pojavljuje gde god da krene.

