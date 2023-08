Pevačica Indira Radić povukla se potpuno iz javnosti i retko kada je možemo videti na javnim dešavanjima. Međutim, radi punom parom i ekipa Kurir TV ju je srela uoči jednog njenog nastupa.

- Bila sam na odmoru i vratila sam se. Dugogodišnja karijera nekada mami i traži od čoveka da se povučeš i resetuješ od svega. Jer je to jedini način da svoje neke predrasude i unutrašnje nemire pobediš - rekla je pevačica.

04:10 INDIRA OTKRILA KAKO NAPRAVITI RAZLIKU IZMEĐU INSTANT I PRAVE POPULARNOSTI! Pevačica se povukla iz javnosti: Evo šta je razlog

U današnje vreme mnogo je lakše steći popularnost nego što je to bilo u vreme kada je Indira gradila svoju karijeru. Brojne mlade ličnosti postale su popularne na socijalnim platformama. Kako napraviti razliku između instant i prave popularnosti:

- Smatram da publika itekako donosi pravi sud. Pesme kažu sve. Ako pesma traje kratko, tu je godinu dana i više je nema, to sve govori i to je izbor publike. Pesme treba da nadvžive nas, muzika nema rok trajanja i ne sme nikada da poznaje granice. Ali je lepo kada nešto ostane trajno i srećna sam što imam takve pesme, to je veliko bogadstvo - rekla je pevačica.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs