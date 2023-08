OTKRIVAMO! Tanjin budući muž jednom već bio oženjen: MUKIJA ODAO DETALJ NA INSTAGRAMU

Budući muž Tanje Savić (38), pilot Muhamed Muki Bešić (27) takođe ima brak iza sebe kao i pevačica. Na njegovom nalogu na Instagramu se može videti fotografija iz 2018. godine na kojoj je pokazao burmu na levoj ruci, ali je već izvesno vreme nema, u prilog tome svedoče dokazi na njegovom profilu.

foto: Instagram, Shutterstock

U komentarima posebnu pažnju je privukao komentar pratioca koji je bio namenjen njegovoj ženi, ali je ubrzo obrisan. Kad se dalje pogleda profil Tanjinog budućeg muža, ni na jednoj slici se ne vidi simbol zaveta braka, što znači da je Muki skinuo prsten koji je nosio. Ali zato je Tanja sveže verena i uživa u ljubavi s pilotom. Kao što smo već pisali, golupčići planiraju da svoje ljubavno gnezdo sviju daleko od Srbije! Muhamed je zaprosio Savićevu na romantičnoj večeri u Egiptu, verenici planiraju da se nakon Tanjinog razvoda od Dušana Jovančevića venčaju i odsele za Ameriku. Muki je rodom iz Bijeljine, iz Bosne i Hercegovine, a živeo je u Nemačkoj i Belgiji i sada živi i radi u Americi. Iako je njihova veza otkrivena još pre nekoliko meseci, pevačica ju je tek pre nekoliko dana potvrdila. Oglasila se na mrežama i zajedničkom fotografijom pokazala koliko je srećna: - Jeste li ikad zastali i pomislili: "Vau, za ovo sam se molila, a sada je tu i dešava mi se" - navela je Tanja na Instagramu.

foto: Nemanja Nikolić, Instagram

Muki je takođe podelio zajedničke trenutke i pokazao koliko uživaju. Njih dvoje su se upoznali kad je Tanja bila na turneji u Americi. Njen bivši suprug Dušan Jovančević je poručio u svom stilu: - Lep ste par, Tanjice! Samo malo izgledaš starije od novog dečka. Neka je sa srećom - napisao joj je on u poruci. - Dušan i ja zakonski još nismo skroz razvedeni. Jeste mi pravio probleme oko dece, provocirao i pričao svašta, ali se trudim da nastavim dalje i da to sve bude iza mene. Mislim da mi dobro ide, a po mom osmehu se sada vidi koliko sam srećna. Nema s kim me nisu povezivali, ali istina je da mi je ovo prva normalna i stabilna veza posle haosa s Dušanom. Bila sam solo, nisam htela da dam bilo kome da mi priđe sve dok nisam ponovo na muškarce gledala bez ikakvog besa - rekla je Tanja Savić za medije.

foto: Kurir

