KURIR SAZNAJE! DARKO LAZIĆ DAN POSLE SVADBE ODVEDEN U POLICIJU Zbog ovog je pevač završio u stanici! OPET PREKRŠIO ZAKON (VIDEO)

Darko Lazić dan posle svadbe završio je u policiji, a kako nezvanično saznajemo, zbog vožnje bez vozačke dozvole. Njega je policija pronašla ispred restorana gde su on i Kaća organizovali gala slavlje. Naime, Lazić je u sredu na svojoj svadbi vozio automobil, išao po mladu od Brestača do Ugrinovaca, a potom i do svečane sale u Pečincima, iako u Srbiji ima zabranu upravljanjem vozilom.

00:10 Policija ispred restorana Darka Lazića razgovara sa pevačem

Kurir je ekskluzivno uslikao mladoženju ispred restorana kako razgovara s policijom, zvao nekoga telefonom i vikao, a potom je otišao s njima u policijsku stanicu, gde je dao izjavu povodom, kako smo saznali, vožnje bez vozačke dozvole.

Budući da su svi mediji prenosili iz minuta u minut njegovu svadbu, policiji nije moglo da neopaženo promakne da je pevač seo za volan "lamborginija" i vozio.

Podsetimo, danas mu je i izrečena kazna zbog izazivanja saobraćajne nesreće pre nekoliko dana i kažnjen je sa 190.000 dinara i 10 meseci zabrane upravljanja vozilom. Darko je, naime, prošle srede bio za volanom "BMW" iako ima zabranu vožnje do februra naredne godine, a policajcima na uviđaju dao je češku vozačku dozvolu jer mu je srpska oduzeta. On je naleteo na kombi i tom prilikom je napravljena samo manja materijalna šteta. Povređenih nije bilo.

Inače, Laziću je oduzeta vozačka dozvola zbog velikog broja kaznenih poena, a ima zabranu vožnje do februara 2024. godine.

