LUKAS OPTUŽIO CECU ZA KRAĐU! Aca uklonio pesmu sa njenog Jutjuba, traži nadoknadu za zaradu od dueta! DETALJI SUKOBA

Aleksandar Vuksanović uklonio je s Jutjub kanala Svetlane Cece Ražnatović njihov duet "Crni sneg", koji su snimili još 1999. godine.

Razlog ovakve odluke je, kako je naveo pevačev menadžer i producent Saša Mirković, krađa izvođačkih i producentskih prava.

Nakon što je čuveni autor Aleksandar Radulović Futa sa svojim timom krenuo u uklanjanje svih pesama na pomenutoj platformi zbog autorskih prava, pa je Jeleni Karleuši oborio ceo kanal, Aca je odlučio da se i on pozabavi istim stvarima.

- Obrisali smo audio-snimak s kanala "Ceca mjuzik". Obrisaćemo i Marakanu, kao i sve ostale snimke gde je Lukas neovlašćeno emitovan. Mogli smo odmah da joj obrišemo ceo kanal jer ima više od tri snimka sa Acom na njemu, ali nismo to uradili. Obrisaćemo i svaki drugi duet ako ga ona ne ukloni jer nam nije nadoknadila prava koja je naplatila od Jutjuba i digitalnih platformi. Ovo smatramo krađom izvođačkih i producentskih prava i zato smo to i uradili - izjavio je Mirković.

Kontaktirali smo i s pevačicinom PR službom kako bismo dobili i njen komentar na ovu novonastalu situaciju, ali su nam oni poručili da se Ceca povodom ove priče neće oglašavati.

Podsetimo, pevač je već imao ovakvih problema i rasprave s koleginicama s kojima je snimao pesme, pa je i duet "Bankina", koji je otpevao s Jelenom Karleušom uklonio s platformi kao i četiri dueta - "Omaklo mi se", "Daleko si", "Ljubav u doba kokaina" i "Svatovi", koje je snimio sa Ivanom Selakov. Kako je tada rečeno, Ivana i on nisu mogli da se usaglase na kom kanalu će se pesma "Svatovi" emitovati. Ivana nije Lukasu platila duet, što je, kako je on tada rekao, bila obaveza, pa je došlo do svađe, a onda je Vuksanović zajedno sa svojim timom odlučio da sve pesme ukloni s pomenute platforme.

Tada je uklonio i duete s Cecom, ali ih je posle vratio. Oni su bili na njenom kanalu do pre neki dan, kada je uklonio "Crni sneg".

