"HRVATI, JA VAM NEĆU PRIČATI ONO ŠTO ŽELITE DA ČUJETE!" Lukas brutalno o otkazivanju nastupa kod komšija: Pojedini naši pevači...

Folk pevač Aca Lukas dotakao se aktuelne teme - otkazivanje nastupa srpskim izvođačima u Hrvatskoj.

Pisalo se da je njemu i pevačici Jeleni Karleuši otkazan nastup u Slavonskom brodu, koji je bio zakazan za 10. novembar 2023. godine.

- Izvinjavamo se svim ljudima zbog nastale situacije. Primorani smo da iz tehničkih razloga otkažemo koncert. Svi koji su kupili karte molimo da se jave u Soho bar ili putem Eventima - naveli su organizatori putem Instagrama.

foto: Antonio Ahel/ATAImages, M.M./ATAImages, Shutterstock

Lukas je otkrio da li je to istina i kako komentariše to što sve češće srpski izvođači dobijaju zabranu da nastupaju u Hrvatskoj.

- Nije mi zabranjen nastup u Slavonskom brodu, to su dezinformacije. Ima nekih organizacija koji se bune, što je negde i normalno, to su njihovi branitelji, oni uvek imaju neke svoje priče, ali ja sam zato da se te stvari prevaziđu i kod nas i kod njih. Ne bih ja pravio reciprocitet, kako nama, tako i njima. Nijedan nastup nije zabranjen, bilo je nastupa pojedinih pevača gde su se neke organizacije i udruženja bunili protiv nastupa, ali nigde zvanično nije zabranjen nastup. Neki ljudi su otkazali nastup zbog toga, neki nisu, ja nisam imao problema sa tim. Nastupam u Hrvatskoj već godinama, uvek je sve super. Kao kad njihovi pevači dođu ovde. Ne bih mešao babe i žabe - rekao je pevač, a zatim se nadovezao na ovu temu:

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Ja kad odem tamo ne odgovaram na sva pitanja. Kad mi postave neka pitanja na koja očekuju da odgovorim onako kako bi oni voleli, ja tako sigurno neću odgovoriti, jer nisam od pojedinih naših pevača koji odu tamo i pričaju ono što bi neko voleo da čuje. Zna se odakle sam i zna se kakvo je moje mišljenje. Ne odgovaram na takva pitanja iz prostog razloga što širimo ljubav i pesmu, šta je bilo, bilo je, ali zna se ko šta misli i ko kako misli. Zato me i vole tamo, zato što nemam dlake na jeziku i nisam ulizica nikome. Ako neko hoće da me sluša, ja ću doći, obraz mi je čist kao suza za bilo koji deo planete, mogu da idem da pevam gde hoću, ali se zna odakle sam, zna se ko sam i verovatno se zna i šta mislim, samo je glupo da me tako nešto pitaju tamo jer će dobiti odgovor koji se njima ne dopada - istakao je Lukas za medije.

Kurir.rs

