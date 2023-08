OTKRIVENO KO JE ČOVEK KOJI JE NAPRAVIO SVADBU OD POLA MILIONA EVRA! Mladoženja je sin 'KRALJA BUVLJAKA' : Tu porodicu SVI znaju!

Romske svadbe važe za glamurozna slavlja na kojima se svi uvek dobro provedu, a oni koji nastupaju odlično zarade.

Jedna takva održala se u Pančevu, a na njoj su nastupali pevačica Svetlana Ceca Ražnatović i folker Aca Lukas, Beki Bekić, Snežana Đurišić, Šerif Konjević, a kako prenose mediji, svadba je koštala oko milion evra.

foto: Printscreen/Facebook, Printscreen/Instagram

Na veselju se služila torta od 170 kilograma, na poklon mladencima stigla je i "materina pogača", a slavlje za oko 1.500 zvanica navodno je koštalo blizu milion evra.

Kako navodi izvor, svadba je koštala čitavo bogatstvo, a mladoženja je sin "kralja buvljaka".

foto: Printscreen

- On je iz Pančeva, a mlada je iz Kikinde. Svadba je koštala čitavo bogatstvo, ispoštovani su svi običaji, a muzika je birana po želji mladenaca i porodice - kaže izvor, a svi se pitaju ko je čovek koji je sve organizovao.

Kako se navodi, u pitanju je gospodinu koji se zove Steva, čiji se sin Đura oženio devojkom Ninom. Radi se o romskoj porodici dobro poznatoj svim Pančevcima, dok je mlada iz Kikinde.

foto: Printscreen

- To je poznata porodica, a Steva je pristojan čovek, proputovao ceo svet. On se dugo bavi uvozom tekstila, a sve po buvljacima što vidite on je uvezao iz turske i ostalih zemalja. Pored toga, počeo je da se bavi i gradnjom, zgrada i hotela - otkriva izvor za Telegraf.rs.

- On je iz Pančeva, a mlada je iz Kikinde. Svadba je koštala čitavo bogatstvo, ispoštovani su svi običaji, a muzika je birana po želji mladenaca i porodice - dodaje izvor.

Kurir.rs/ Telegraf.rs

Bonus video:

10:06 NADA OBRIĆ O TOME ZAŠTO NIJE NAPISALA KNJIGU O SVOM TURBULENTNOM ŽIVOTU