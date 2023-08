SVI DETALJI ROMSKOG SLAVLJA OD 500.000 € U PANČEVU! Vo na ražnju, 100 konobara, gosti iz celog sveta! Iz ove zemlje stigli KUVARI!

O romskoj svadbi od 500.000 koja je u sredu bila održana u Pančevu se i dalje priča.

foto: Printscreen

Na njoj su pevali Svetlana Ceca Ražnatović, Aca Lukas, Snežana Đurišić, Šerif Konjević, Beki Bekić, a program je vodio Bora Santana.

Menadžer Zvonko Grujić, koji je organizaova pevače za gala veselje u Srbiji, otkriva za Kurir detalje ove ceremonije koja je dva dana tema broj jedan:

Okrenuo se i vo na ražnju foto: Printscreen

- Bilo je to veliko veselje jedne veoma cenjene i poštovane porodice ne samo kod nas nego i u svetu. Ovakvo slavlje je za pamćenje. Oboren je rekord svih rekodra. Ceca i Lukas su po ko za koji put pokazali da su zvezde na Balkanu bez premca. Bilo je pravo zadovoljstvo sarađivati. Što se cifre za koju me pitate i njihove honorare, to ne mogu da vam kažem, u pitanju je poslovna tajna - kaže on i nastavlja:

Zvonko Grujić i Tina Amore foto: Privatna arhiva

- Sve je bilo ispoštovano kako treba. Pevali su i Šerif Konjević, Snežana Đurišić, orkestar Dragana Ćirkovića Ćire. Gosti su bili iz svih krajeva sveta. Svi srećni, nasmejani, veseli. Bora Santana je doveo najavom do usijanja, ma verujte da ne mogu da vam opišem. Pevačica Tina Amore tokom dana je napravila pravi ršum na brodu. Mlada i mladoženja lepi, srećni, zaljubljeni. Šator gde je bilo održano slavlje je klimatizovan, hrana savršena, domaće sve, mediteranska, nema čega nije bilo, preko sto konobara je služilo goste, kuvari iz Italije. Savremena tehnologija, mnogo dobra zabava i sve je bilo na svetskom nivou. Verujte, veselje parekselans i to do zore zato se toliko i priča - otkrio je Grujić za Kurir.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Preko dana su pevali Beki Bekić, a svirao je Borko Radivojević sa svojim orkestrom. Program od ujutro do zore vodio je Bora Santana. I pored svoje "uloge domaćina", Santana je i zapevao i zasvirao pa je, pored svog standardnog honorara, dobro zaradio i uz bakšiš.

