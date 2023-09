"SVE ŠTO JE BILO MEĐU NAMA..." Taki Marinković o romansi s 34 godine mlađom učesnicom ''Elite'' Teodorom Delić: Ona i ja imamo...

Otkako ju je ispratio u karantin uoči ulaska u "Elitu", domaću javnost ne prestaje da intrigira priroda odnosa Takija Marinkovića (56) i učesnice rijalitija Teodore Delić (22).

Tim povodom se oglasdio oca Maje Marinković, koji je razjasnio njihovu ljubavnu situaciju.

Na početku razgovora nije krio da je zadovoljan njenim prvim danima u "Eliti".

- O Teodori mogu da kažem sve najlepše! Ja sam njena podrška, ovlastila me je, dala je moj broj da je zastupam na televiziji, svuda... Koliko sam video, za sada se super snašla i ima moju podršku - priča Taki.

Otkrio je i da li je bio u vezi sa Teodorom.

- Sve što je bilo ostaće između nas. Ja sam njena podrška, naravno da nisam njen dečko jer ja imam toliko godina koliko imam, a to što je bilo između nas, ostaće između nas. Njena sam najveća podrška. Nikada me se neće odreći, mnogo smo mi lepih trenutaka proveli skupa da bi me se odrekla. Šta god da uradi, ja stojim iza nje, ipak ima godine, sve joj je dozvoljeno - objašnjava Taki, kog smo pitali kako li će reagovati ako ona bude pala na čari nekog drugog muškarca u "Eliti".

- Sa njom nemam ništa, ako padne na čari nekog muškarca, to je njena stvar. Sve joj je dozvoljeno, ona nije moje vlasništvo. Ona je moja velika prijateljica, nikakve ugovore o druženju nismo potpisivali. Ona i ja imamo nešto posebno, ona zna šta je to - završio je izlaganje Taki.

