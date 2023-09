"ŠAVIJA PLJUNULA NA SVE" Ana Ćurčić zgrožena pošto se starleta pomirila s Karićima posle optužbi da ju je Stefan unakazio

Starleta Nataša Šavija 1. maja zadobila teške telesne povrede na jednoj svadbi, a za nasilje je optužila Stefana Karića, sa kojim se posle toga pomirila, kao i sa njegovim ocem Osmanom.

Njen potez šokirao je mnoge, a sada je i Ana Ćurčić istakla je da je van sebe nakon što je Šavija tek tako promenila ploču.

Naime, Ana je odgovarala svojim pratiocima na Instagramu, a jedan od pratioca dotakao se Šavijinog pomirenja sa Karićima.

- Iskreno da li misliš da je Šavija pljunula po svim ljudima koji su joj dali podršku u borbi protiv nasilja? - glasilo je pitanje za nju, na šta se ona odmah složila.

- I te kako - kratko je poručila bivša zadrugarka.

Podsetimo, Šavija je na Instagramu saopštila da je došlo do pomirenja sa Karićima, i tom prilikom istakla da treba praštati.

- Samo da razjasnim situaciju u vezi pomirenja Osmana Karića i mene, pošto je mnogima ludo i nejasno. Dakle, čovek mi ništa nije uradio, nije prisustvovao, niti ga nagovorio da to uradi, čak je rekao da je bio prisutan da ne bi došlo ni do kakvog fizičkog obračuna između nas, tako da nema razloga da ga mrzim i da se prepucavam s njim. On je otac dečka koji mi je ovo napravio, i kao roditelja ga razumem da je želeo da odbrani svoje dete. Ja bih isto uradila. Napravili smo cirkus od nečega što nije za to, ja sebe smatram civilizovanom trenutno (do sad me je držao bes), a sad jedino što želim je da vratim svoj pređašnji izgled i mir. Verujte, ne kaže se za džaba ono treba praštati, gajiti bes u sebi uopšte nije dobro i iskreno ovim pomirenjem sam osetila neko olakšanje, čak eto i ćaskamo o nekim desetim temama, zezamo se, kao da se nije ništa desilo. Čudna situacija, ali to je zdravo. Eto i Stefanu opraštam sve, šta je bilo, bilo je, ali i dalje stojim pri tome da treba da odgovara za svoje postupke, što od sad prepuštam sudu, a ne sebi, ljudima i medijima (uz dužno poštovanje). Sve ostaje isto, jedino više nema mržnje i tako je najbolje i najzdravije, a to savetujem i vama - napisala je starleta putem objave na društvenoj mreži Instagram.

kurir.rs

