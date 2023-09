"IDEMO ORLOVI!" Voditeljka Prve u dresu reprezentacije vodila jutarnji program: Pesmom najavila ZLATO u finalu

Prava euforija vlada u Srbiji danas, a velika podrška Orlovima pred finale Mundobasketa stiže sa svih strana.

I voditeljka Marija Savić Stamenić oduševila je gledaoce jutarnjeg programa kada se pred kamerama pojavila u dresu naše reprezentacije.

- Idemo!!! Gde ćete vi danas gledati naše Orlove? I još važnije, sa kim? - upitala je pratioce na Instagramu.

Voditeljka je ubrzo zatim objavila i snimak sa pesmom "We Are the Champions" od grupe Queen, koju ćemo, svi se nadamo, pevati kada se utakmica završi.

Košarkaška reprezentacije Srbije je na korak od zlatne medalje na Mundobasketu u Manili.

Mnoge poznate ličnosti pružaju podršku našim košarkašima, a Sloba Radanović iz sveg srca podržava naše reprezentativce koji se danas, u nedelju 10. septembra, bore za zlato na Svetskom prvenstvu u košarci.

