JESU TO ONI ŠTO TURAJU LJUDIMA ČARAPE U FACU?! Urnebesna reakcija Andreane Čekić na Designericu i Pljugicu! (VIDEO)

Anderana Čekić jedna je od najtržaniih pevačica ovoh leta. Pre nastupa na jednom splava otkrila je ekipi Kurira koje pesma najviše peva tokom nastupa.

- Protiče lepo, ja sam neko od koga se očekuju pesme koje su pune energije i sve dobro prolazi što ja prezentujem. Pevam i svoje i tuđe pesme. Uvrstili smo u repertoar novu pesmu Aleksandre Prijović "Dam dam dam" i ljudi baš lepo reaguju.

Evo šta kaže za predstojeće koncerte Aleksandre Prijović u areni:

- Ja sam oduševljena i ona stvartno to zaslužuje. Ja sam uzela kartu za prvu arenu i jedva čekam. Da mogu ja bih išla sva tri dana, ali nažalost radim. Znam da će pokidati sva tri dana. To što je oa

Prokomentarisala je ekstremne nastupe Dragomira Despića Designerice i Luke Bjelovića Pljugice o kojima se ovih dana mnogo piše u medijima:

- Jesu to oni što turaju čarape ljudima u facu? Meni je to negde iskočilo na instagramu i ne znam šta bih rekla. Dokle god ima ljudi koji žele da im neko potura čarapu i nogu u facu nema problema. Ja to nisam, ali svaka im čast. Neko je imao tu ideju i to je prošlo. Baš me briga iskreno da ti kažem.

