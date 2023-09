Pevač Mirzo Selimović radi punom parom celog leta i ističe da je veoma zadovoljan količinom posla koje ima.

- Letnja sezona je pri kraju, sada kreće ta jesena turneja. Radujem se jer za par meseci izbacujem i album. Biće svega. Ja se potrudio zaista u ovih prehodnih par godina da napravim jednu lepu priču, da to zaokružim. Tako da samo čekam da izađe. Sad sam u fazi snimanja spotova, tako da mislim da će to sve da bude gotovo negde oko 23. do 25. novembra, kada bi trebalo i da izađe - rekao je pevač.

03:23 MIRZA SELIMOVIĆ OBELODANIO TAČAN DATUM IZLASKA NOVOG ALBUMA! Pevač potom otkrio da li će doći na koncert ALEKSANDRE PRIJOVIĆ

Aleksandra Prijović i Milica Pavlović zakazale su svoje koncerte, a da li će Mirza doći na neki od ta dva spektakla?

- Ako stignem, otićiću na oba i podržati ako budem mogao i želim im su sreću - rekao je.

