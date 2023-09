IVANA SELAKOV OTKRILA KOJI JE PEVAČ NAPRAVIO PRAVU REVOLUCIJU U MUZICI: Mnogi su hvatali beleške na njegovim nastupima!

Pevačica Ivana Selakov jedna je od retkih koja ima fantastične odnose sa većinom kolega, međutim jedan pevač zauzeo je posebno mesto u njenom srcu.

U pitanju je pokojni Darko Radovanović koga se Ivana svaki put seti sa osmehom, ali i tugom i prazninom koju i danas oseća zbog njegovog odlaska.

foto: Printscreen YouTube

Darko je napravio revoluciju u muzici! Narodna, zabavna, sve se meša, iz strofe u refren, iz refrena u strofu, ne znaš gde će da završi. To je bilo nešto neviđeno. Mnogi muzičari i pevači su dolazili da ga slušaju, prisetila se Ivana, a potom otkrila do sada nepoznate detalje sa Darkovih nastupa.

Tada, u to vreme kada je Darko pevao nisu bili ovi moderni telefoni, nego dođu kolege sa papirom i olovkom i pišu kako on sve to povezuje, šta i kako peva, ispričala je sa osmehom.

Ivana je tokom svoje bogate karijere snimila mnoštvo hitova, ali ipak jedan od najdržih je „Ako je do mene“ koji je otpevala upravo sa Radovanovićem.

foto: Dragan Kadić

Podsetimo, Ivana je nedavno ogolila dušu i prisetila se kobne večeri kada je njen veliki prijatelj i kolega izgubio život.

Nikada neću zaboraviti, trebala sam da imam svoj prvi nastup u Budvi u čuvenom “Trokaderu“, tamo kad nastupaš znači da si postao poznat. Čekali smo u restoranu da počne nastup i počeli su telefonski pozivi “Je l istina? Jel ste čuli?“, mi smo mislili da su dezinformacije, međutim ispostavilo se da je istina. Nismo ni imali nastup koliko nam je bilo loše, iz poštovanja prema njemu nismo imali nastup niti su oni otvorili klub to veče. Pokazali su da su pravi prijatelji i veliki ljudi. Bili smo van sebe, to je bilo jedno užasno veče ne mogu ni da zamislim kako je bilo njegovoj porodici, prisetila se Ivana.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

03:03 BURNO ODREAGOVALA: Ivana Selakov o svađi i pomirenju sa Lukasom