ŠOK NA SRPSKOJ ESTRADI! Zovu je najsmernijom pevačicom, a zavela tuđeg muža! DETALJI AFERE

Sve glasnije se po gradu priča o tome da je poznata mlada pevačica u šemi sa jednim oženjenim čovekom i da će zbog toga uskoro pući bruka, zbog čega će ceo region brujati.

Ona je mlada, uspešna, slavna, duhovita, simpatična i mila, prava devojka, da ne kažemo cura iz komšiluka. Afere se ne vezuju za njeno ime, kao ni tračevi, skandali i tome slično. Ipak, sva ta lepa reputacija uskoro bi mogla da bude ozbiljno narušena ili bar poljuljana. Sa više strana naša redakcija dobila je saznanja da se ova pevačica već neko vreme zabavlja sa jednim zauzetim kolegom, koji je u braku nekoliko godina, a što je najgore u svemu tome, njegova žena je saznala za to!

I upravo ona svima okolo priča da joj je muž neveran sa smernom curom, kako ne izlazi iz njenog stana u luksuznom naselju, da je potpuno opčinjen njom i da im je brak pred raspadom.

Očajna žena se ipak nada da je to prolazna afera, ali izgleda da nije tako čim on ne mari ni za šta, pa se čak i ne krije kao na početku. Sve češće oženjeni bubnjar jednog od najpoznatijih bendova u Jugoslaviji provodi noći s ljubavnicom, a kući sve ređe navraća. Viđaju ga komšije pevačice kako šeta ispred njene zgrade u kasnim večernjim satima, a kad izlaze negde zajedno, on je maskiran kačketom i naočarima, da ne bude baš očigledno o kome se radi.

Kako nam je naš pouzdani izvor objasnio, pevačica i oženjeni bubnjar sreli su se u jednom studiju, kod muzičara koji im je zajednički saradnik, i odmah su sevnule varnice između njih. Razmenili su brojeve telefona i tako su počeli da se dopisuju, iako je njoj bilo poznato od starta da je njen kolega u braku. Ubrzo su se i videli u jednom prestoničkom restoranu, a posle nekoliko dana i smuvali. Bubnjar je, kaže naš sagovornik, potpuno odlepio za curom iz komšiluka, a i ona za njim.

Inače, s obzirom na to da se o njihovoj vezi sve više šuška po gradu, pevačica pokušava da to zataška, pa se po raznim prijemima i događajima pojavljuje sa anonimnim zgodnim muškarcima, ne bi li tako zametnula trag i dala zadatak javnosti da raspreda o tome ko je taj novi s kojim se pojavljuje, a istina je da je sve to maskarada.

