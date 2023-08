Mukicu ostavio dečko, iskoristio je da se zbliži s poznatim devojkama! Tek da čujete TAJNU DEVEDESETIH

Nisu samo sveže informacije i afere na mom repertoaru, drage moje Abronošice već i saznanja koja su se desila tokom čuvenih devedesetih.

Da je tada bilo društvenih mrežam, mnoge ove dame koje se sada prave fine i porodične bi bile raskrinakne sa sve dokazima. Zato sam ja tu da vam ispričam jednu priču o moćnoj ženi iz javnog sveta koju ću da nazovem Opajdara i njenog dečka koji će se samo u našoj kolumni zvati Nevin. To je bila toliko velika ljubav da Opajdara nije mogla da zamisli da on bude sa bilo kojom drugom ženom. Jednom prilikom je dobila pouzdane informacije da Nevin želi da je ostavi. Inače, on nije bio neki žestok momak, ali je petljao tako na sitno. Najviše je voleo provod, kafane i žene. Imao ih je mnogo, ali mu je Opajdara posebno bila draga jer ga je opčinila kao Hurem sultana Sulejmana. Trajala je ta veza, a on je bivao u sve opasnijim vodama. Dobro je plivao sve dok se ona nije požalila da bi više volela da ga vidi i pod zemljom, nego u naručju sa nekom drugom ženom.

Prošlo je mesec, dva od tada kako je to izjavila i desio se šok. Izbila je tuča, haos i on je, nažalost, nastradao. Do dan danas je ta Opajdara sama. Imala je mnogo udvarača, ali nije želela nikoga javno da predstavi kao svog partnera. Redovno mu obilazi večnu kuću i nosi cveće. Sada se kaje što je to izgovorila jer misli da je prizvala crnu sudbinu. Vraćamo se u današnjicu. Poznata voditeljka, zvaćemo je Mukica, je očajna. Ali bukvalno. Dečko je ostavio i ona sada ne zna šta će sa sobom. Zove bivše, žali se koleginicama na televiziji, jednostavno je postala nepodnošljiva. Toliko se srozala da niko od kolega ne može da je podnese jer joj je svaka druga reč o dojučerašnjem dečku. A on ober folirant, tako ćemo i da ga zovemo. Samo je iskoristio da se približi javnim ličnostima. Svuda je išao sa njom i upoznavao starlete, pevačice, igračice, ove, one, čovek napravio kontakte i sada se viđa sa svima njima, a Mukicu ostavio. Ona je verovala u ljubav i vernost, ali izgleda da ju je baš dobro nasamario. Vratiće mu ona, polako! To bi bilo sve ljubim vas da pukne do sledeće kolumne.

