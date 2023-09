KO JE ŽENA MIKIJA ĐURIČIĆA KOJA MU JE RODILA SINA! Radi u 2 škole, proputovala pola sveta, a ovoga se pčelar najviše plašio

Bivši rijaliti učesnik Miki Đuričić (46) pre tri godine postao je otac devojčice kojoj su dali ime Dunja, a njegova supruga je danas na svet donela sina Arsenija.

Angelina je po zanimanju profesorka i ne pojavljuje se u javnosti, a Miki je u više navrata govorio o njoj, a tada je otkrio kako se upoznao sa sadašnjom suprugom.

- Moja žena i ja imamo porodicu, možda nemamo odnose kao kad smo bili mladi, ali se poštujemo. Ti kada prevariš nekoga, nisi obrukao muža ili ženu, nego sebe. Ja imam sreće, koji sam prošao sve. Nisam bio ljubavnik, ali sam imao žene i to. Ja sam se oženio u 43. godini, ni to nije baš dobro. Mene ne može to sad da povuče tako. Ja sad imam nešto o čemu bi trebalo da pričam - rekao je zadrugar, pa otkrio i kako je upoznao sadašnju suprugu.

- Sve su to slučajnosti. Naravno da zna ko sam, njen ćale pokojni me je gotivio... Moj prvi komšija radi s njenom sestrom. On radi u Domu zdravlja, a njena sestra je doktor u Pećincima. Šta je slučajnost? On se oženio s njenom sestrom i ove godine su dobili blizance, ovom prilikom im čestitam. Kuća do kuće smo inače, odrasli smo zajedno. Ona je profesor u dve škole. Proputovala je pola sveta, jako sposobna i vredna žena, a što je najvažnije, jako je pametna. Naravno da jeste žena mog života, čim sam odlučio da se oženim s njom i da ona bude majka mog deteta. Uloga oca me je totalno promenila i shvatio sam da više nisam ja bitan, nego si srećan kada je to dete srećno. Ja sada moram da pazim na jedan ljudski život, da ne skrene sa puta, kao njegov tata - rekao je Miki svojevremeno u emisiji "Premijera-vikend specijal".

Da podsetimo, Miki Đuričić danas je dobio sin Arsenija, a slavlje u njegovom domu već je počelo.

