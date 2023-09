EDITA UMALO BRIZNULA U PLAČ ZBOG PITANJA O INDI! Ovo je pokrenulo lavinu emocija, a evo kako danas gleda na INCIDENT! (VIDEO)

Nakon 11. godina, Jelena Karleuša, objavila je dva albuma pod nazivom "Alfa" i "Omega" i kako sama kaže, srušila granice domaćeg šoubiza s obzirom da se to prvi put desilo na našoj estradi.

Svojoj publici je rešila da se oduži i napravi koncert na Beogradu na vodi, a ulaz za ovaj spektakl je potpuno besplatan.

Edita Aradinović jedna je od prvih kolega sa estrade koja je pristigla na ovaj događaj, te je za Kurir progovorila o Karleuši, sujeti na estradi i otkrila da li bi volela da nekada sa njom snimi duet.

- Sujete ima sigurno, kao i u svakom poslu. To je i zdravo, nije loše. Što se tiče Kaleuše, sve je upitno zbog njenog imidža. Kako bi to izgledalo da ja pevam "Sok od moje...", ne bi bilo uverljivo. Ona ima stav i na zanimljiv način je opisala borbu koju godinamka vodi. Da, volela bih da u nekom trenutku snimimo duet, zašto da ne - rekla je Edita.

Pevačica se osvrnula i tuču sa rođenom sestrom Indirom Aradinović, te umalo briznula u plač kada se podsetila incidenta.

- Meni baš mnogo to promenilo život. Imala sam odškrinuta vrata za san koji sam sanjala jako dugo, sad mi se bukvalno plače. Ne mogu da pričam o tome... Svi mi pravimo greške, svi smo mi negde ljudi. Mislim da sam u svom poslu bila istrajna i da sam se jako borila, nisam bila nametljiva, nisam se gurala, samo sam radila ono što najbolje znam. Na sve to se desilo ono što mi je promenilo život iz korena. Ali, sada, nakon nekog vremena, dešavaju se samo lepe stvari. Tada sam izgledala jako i hladno jer sam tako želela, nisam htela da budem žrtva i da me svi gaze - govorila je Edita za Kurir.

