OVOG KOLEGU JE VOLELA EDITA: Nakon zatvora ga izvukla iz depresije i vratila mu veru u život imali velike planove a onda... (FOTO)

Edita Aradinović svoj ljubavni život krije od javnosti, a domaći mediji pišu kako je ona 2012. godine imala romansu sa kolegom Denijem Boneštajem, nakon što je on izašao iz zatvora.

Deni je bio u zatvoru, o čemu je i javno govorio jednom prilikom za domaće medije.

- U Nemačkoj sam se u jednom klubu pokačio sa jednim dečkom. Tu smo se gurkali, malo udarali. Sutradan je on pronađen mrtav u stanu. Policija je mislila da je to od posledica tuče, pa su me priveli. Bio sam u zatvoru mesec i po dana, dok se nije utvrdilo da sam nevin. Dečko je preminuo od posledica predoziranja. Najgore je kad počneš da sumnjaš u sebe, baš sam se uplašio. Da je ispalo da sam ja kriv za to, ja sam rak u horoskopu, veliki sam emotivac, ja ne bih mogao da živim sa tim. Ostalo je to u meni kao neka rana, nikada neću moći da zaboravim to. Porodica je bila uz mene, što se kaže iz kuće te najbolje poznaju - izjavio je Deni za "Espreso" svojevremeno.

Kako domaći mediji navode, Boneštaj je onda upoznao Editu i sa njom otpočeo vezu.

- Kada su se upoznali na snimanju dueta simpatije na prvi pogled su bile obostrane. Samo nekoliko dana kasnije počeli su da se zabavljaju i već mesec i po dana su u srećnoj ljubavnoj vezi. Edita je Deniju pomogla da izađe iz depresije i ponovo dobije želju za životom, kao i da se ponovo angažuje oko posla, te nema sumnje da ova veza utiče dobro na njih dvoje. Iako su se relativno skoro upoznali, njih dvoje već imaju ozbiljne planove kada je njihova ljubav u pitanju“, zaključio je tada izvor, prenosi "Nova".

Ipak, romansa nije potrajala, a Aradinovićka je u jednom od svojih intervjua za "Blic" otkrila da je svojevremeno bila u vezi sa kolegom, čije ime nije nije želela da kaže.

