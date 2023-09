DANIJEL ALIBABIĆ SLAVI ROĐENJE ĆERKE! Pevač na proslavi okupio pola estrade a EVO koja koleginica mu je prva čestitala

Danijel Alibabić postao je juče otac po drugi put kada je njegova supruga Biba Alibabić na svet donela devojčicu.

On večeras proslavlja rođenje deteta, a veliki broj javnih ličnosti, kao i njegovih prijatelja došli su na slavlje.

foto: Privatna arhiva

- Ja sam imao radan vikend, u nedelju smo već znali da će ona u ponedeljak da se porodi jer je sve to već krenulo. Samo sam se nadao da mi tokom nastupa neće javiti da sam postao tata, ne znam kako bi se to manifestovalo. Ja sam presrećam što sam dobio ćerku. Ne postoji veće bogatstvo od toga, ne znate šta znači kada imate ćerku. Ćerka se voli najviše na svetu - rekao je Danijel, a onda otkrio kako je protekao porođaj.

foto: Lazar Kovačević

- Dok je sve to trajalo, znojio sam se, kao da sam imao groznicu, samo sam se nadao da će sve biti u najboljem mogućem redu. Sve je prošlo kako treba. Nisam prisustvovao porođaju, ja sam hrabar, ali ne toliko. Ja bih voleo da sam mogao da budem pored nje, ali nisam siguran da bih baš mogao to da izdržim. Divim se svim ljudima koji to mogu - rekao je on za Blic, a potom otkrio ko mu je od kolega prvi čestitao.

- Od kolega mi je prva Ceca čestitala, cela familija me je zvala, svi su znali kad je termin - rekao je on.

Kurir.rs/ Telegraf.rs

Bonus video:

04:39 Danijel Alibabić otkrio gde su članovi grupe No name