"GEPEKOVAĆU TE" Gastoz se hitno obratio Desingerici, uputio mu BRUTALNE REČI, sledi pravi estradni RAT?

Nedavno se u medijima spekulisalo da kontroverzni reper Dragomir Despić poznatiji kao Desingerica gaji veliku dozu animoziteta i netrpeljivosti prema kolegi Nenadu Marinkoviću Gasttozzu, zbog toga što se on otvoreno nabacio njegovoj sadašnjoj ženi u trenutku kada su zajedno bili u jednom rijalitiju.

Desingerica je još tada bacio hejt na Nenada i to se do sada nije promenilo, a sada se na iznenađenje mnogih oglasio i Gastoz, te mu uputio "žestoku" opomenu i jasno stavio do znanja da više neće tolerisati razne navode i poređenje s njim.

- Vidi ovako brate, bude li mi još neko rekao da si ti luđi od mene, gepekovaću te, tako da bi bilo lepo da ti i ja imamo neki čelendž, da vidimo ko je luđi brate. Mene je stvarno blam da mi neko kaže da je luđi od mene. - poručio je Gastoz, a kako će na ovo reagovati Desingerica i da li je na pomolu novi estadni rat, ostaje nam da ispratimo u narednom periodu.

Inače, Desingerica je nedavno za medije progovorio nakon privođenja zbog tvrdnji da je vozio pod dejstvom narkotika, te otkrio šta se zapravo zbivalo tog dana.

- Počeo je odmor, odmor bez odmora. Kad sam priveden, taj danas sam krenuo na odmor. Desilo se. Nisam se oglašavao što se toga tiče, reći ću da ću se oglasiti kad se vratim sa odmora. I sad, eto mogu delimično da se oglasim. U principu, policija radi svoj posao kako treba, a ja odlično radim svoj posao. Ima malo nesporazuma, malo prekoračenja brzine. Vozio sam malo oštrije, da bih video neke stvari, bio je neki auto iza mene. Malo sam se osetio ugroženo. Prekoračenje je napravljeno zbog toga, jer sam se osetio ugroženo. Još 20 vozila je vozilo istom brzinom - rekao je Desingerica.

