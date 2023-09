MAJKU JOJ UBILI ALBANCI A STRAVIČNA SMRT BLIZANCA JE POTPUNO DOTUKLA: Jeziva životna priča jugoslovenske pevačice

Mirjana Petričević, poznatija kao Mira Kosovka, bila je zvezda Jugoslavije koju su svi voleli.

Posle velike tragedije koju je preživela krajem devedesetih, pokupila je kofere, napustila estradu i preselila se u daleku Australije. Međutim, posle skoro dve decenije života u zemlji kengura, odlučila je da se vrati zauvek raspakuje kofere u svojoj zemlji.

foto: Privatna Arhiva

Mira Kosovka je uslikana sa koleginicom Dragicom Radosavljević Cakanom s kojom je došla na snimanje jedne emisije.

Mira Kosovka došla je u krajnje neobičnoj kombinacija, u kojoj je dominarala ljubičasta boja. Opredlelila se za šljokičaste ljubičaste pantalone, a ponela je tašnu iste boje.

Niko nije mogao da ostane ravnodušan na njen talenat, šarm i lepotu kada se osamdesetih pojavila na javnoj sceni. Zahvaljujući muzičkim uspesima pojavljivala se i u nekim filmovima stare Jugoslavije.

foto: Printskrin/Premijera

- Muzici se neću vraćati sigurno, već imam 62 godine, imam razloga zašto ne mogu da se vratim muzici, ali nikad ne reci nikad. Nisam ni mislila da ću živeti u Australiji pa sam živela 16 godina, to nije malo, ali za sada ne razmišljam o tome - dodaje Kosovka.

Davne 1999. godine preživela je pravu porodičnu tragediju, nakon čega je izgubila i brata blizanca. O ovim nemilim događajima, mediji su mnogo pisali.

- Najviše su me bolele vesti o pogibiji moje majke, pa su izmišljali vesti i pisali su: ''Majku su joj ubili Albanci, a živela sa braćom i ocem, a nije imala majku''... Pa sa kim sam onda rasla. Dirati u te stvari je veoma bolno, a što se tiče mene lično nisam imala nikakvih problema, što se tiče novinara. Jedino što je o meni bilo loše je ako sam nekoga istukla, jer sam malo više popila, inače sve ostalo je okej. Našla sam svoj mir, to je najvažnije. Nosim svoj krst i izabrala sam da ne padnem - zaključila je Kosovka.

foto: Printskrin TV Prva

Majku su joj, naime, ubili Albanci, pa se 1999. godine preselila u Australiju, što se kaže trbuhom za kruhom.

"Muka me, sine, naterala da odem. Svi moji su izbegli iz Đakovice, niko nema para, niko te ne pita kako ti je... Kada su me pozvali ljudi iz Australije i pitali za koliko novca ću otići da radim, rekla sam im: “Koliko date.” Kad nemaš para, i sto maraka je mnogo. Otišla sam i ostala tamo - rekla je svojevremeno Mira.

Pored majke, izgubila je i brata blizanca, što je uticalo na to da prestane da se bavi muzikom.

- Više nisam mogla da pevam, nije mi bilo ni do čega. Smrt brata me je potpuno uništila. I danas osećam veliku prazninu. Uvek je voleo da me vidi nasmejanu i lepu, zvao me je “Moj crni labude”... Posle njegove smrti bila sam emotivno ubijena, mislila sam da će mi biti lakše uz alkohol - navela je pevačica u jednom intervjuu.

foto: Printscreen Youtube

- Volela bih da vidim svoju devojačku sobu, volela bih da vidim svoje ruže koje sam ja sadila ali... Neko drugi uživa, sve je naše ostalo dole, moje braće i moje. Nije baš lako ali Bože moj. Zidovi su zidovi i kuća je kuća, Bože moj ali majku su mi ubili tada i to mi je najveća rana - rekla je ona u ispovesti za emisiju “Exkluziv”.

