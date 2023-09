U ELITU STIŽU PAPIRI ZA RAZVOD!? Muž podržao njen ulazak u Belu kuću, pa je ostavio na užasan način, Kačavenda sve ispričala

Milena Kačavenda otkrila je cimerima Marku Đedoviću i Lepom Mići veliku tajnu o takmičarki.

Naime, radi se o Tijani Dimitrijević, koju je suprug ostavio pred sam ulazak, a u karantinu joj je saopšteno da završavaju njihov brak.

Milena je otkrila sve detalje oko toga kako je Tijani suprug rekao da više neće biti zajedno, iako je Dimitrijevićeva ispričala da ju je podržao što se tiče ulaaka u rijaliti. Međutim, izgleda da se predomislio, pa je pred sam Tijanin ulazak doneo odluku da stavi tačku na njihov brak.

- Muž je ostavio u izolaciji. Ona to nije ispričala... Kad je bila u karantinu, muž je zvao i rekao da je to to, a navodno je podržao njen ulazak, pa joj je rekao da su završili svaku priču! - otkrila je Kačavenda.

Podsetimo, Tijana sa suprugom ima dete, a da li su Milenine reči tačne, ostaje nam da saznamo.

