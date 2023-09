OVO JE ROĐA RAIČEVIĆ RADIO PRED SMRT! Pevačev prijatelj otkrio sve o njegovoj devojci, ovako je izgledao njihov POSLEDNJI SUSRET

Smrt Rođe Raičevića i dalje intrigira javnost. Iako su od tada prošle 22 godine, s vremena na vreme se pojavi neka nova informacija iz života pokojnog pevača.

Nedavno smo imali priliku da porazgovaramo s bliskim Rođinim prijateljem, koji je za Kurir evocirao svoje sećanje na njihov poslednji susret, neposredno pre iznenadne smrti pevača.

foto: Printskrin

- S Rođom sam se poslednji put video mesec dana pre njegove smrti. Sedeli smo u jednoj kafani u Višnjičkoj banji. Bio je odlično raspoložen. Smejao se celu noć i pričao razne anegdote. Uvek je u društvu bio veseo. Nikad nije glumio zvezdu, iako je tada bio na vrhuncu popularnosti. Svi su ga voleli, posebno obični ljudi. Došao je sa svojom tadašnjom devojkom, u koju je bio mnogo zaljubljen. Imao je planove kako da joj pomogne da se otisne u muzičke vode, baš je verovao u nju. Tada nam je ispričao da za nju planira da napiše pesme. Bio je siguran u njen uspeh. Ona se čak pojavljivala na malim ekranima uz njegovu pomoć i podršku. Teško je podnela njegov odlazak i nije nastavila da se bavi muzikom. Niko nije ni slutio da će to biti naš poslednji susret. Kao i uvek, naručio je svoje omiljeno jelo: pileća krilca. To veče smo i dosta popili. Nikad to neću zaboraviti - ispričao nam je prijatelj pokojnog Raičevića.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/A. Panić

Bonus video:

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC