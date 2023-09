PRVO OGLAŠAVANJE DEJANA DRAGOJEVIĆA O ALEKSANDRINOJ TRUDNOĆI: Brutalne reči iz Veternika seku kao mač "Filip i ja smo familija"

U javnosti odjeknula vest o trudnoći Aleksandre Nikolić, a mnoge je zanimala reakcija njenog bivšeg dečka Dejana Dragojevića.

Aleks je otkrila kako će se zvati beba, ali i priznala da je zauvek izbrisala Cara iz života.

foto: Petar Aleksić, Nenad Kostić

Ipak, Dejan kaže da ga ne zanima ta priča.

- Nemam komentar ni na šta. Te stvari me zaista ne interesuju. Ja sam to komentarisao pre mesec dana. Ne interesuje me ta tema, ne zanima me da ih komentarišem opet - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

U slučaju da dođe do pomirenja između Aleksandre i Filipa i njih dvoje odluče da svoju ljubav krunišu brakom, Dejan je otkrio da li bi došao na svadbu.

- Ne bih otišao na njihovu svadbu da me pozovu, poslao bih dron. Filip i ja smo familija, a u familijarnim odnosima ne treba preterivati - izjavio je Dejan.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Aleks i Dejan su do prošle godine bili u vezi, ali ga je ona prevarila u Zadruzi sa Filipom Carem, kada je odlučio da je ostavi.

Inače, Car je pre Aleks, Dejanu preoteo i Dalilu Dragojević, takođe u Zadruzi, zbog čega se razveo od nje.

