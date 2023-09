EVO KAKO ĆE SE ZVATI BEBA ALEKSANDRE NIKOLIĆ: Pobednica Zadruge otkrila ime, simbolika vrlo jaka i moćna!

Aleksandra Nikolić priznala je da je u blagoslovenom stanju i da će u aprilu sledeće godine na svet doneti devojčicu.

Nakon raskida veridbe i skandala Filipa Cara sa Majom Marinković sa kojim je želeo da je prevari, odlučila je da više ne govori o njemu i da je ne zanima više.

- Zbog nje ću se boriti i izdržati sve jer će moja preslatka devojčica imati sve. Filipa ne bih da komentarišem, on je nečovek za mene i monstrum, i da umre, ne zanima me. Želela sam da budemo u korektim odnosima, ali to je džabe. Od njega ne tražim apsolutno ništa - poručila je Aleks.

U lajvu na TikToku koji je održala nakon priznanja da je u blagoslovenom stanju otkrila je kako će se beba zvati.

- Imam jednu želju. Jako bih volela da se beba zove Talija, meni je to prelepo - izjavila je Nikolićeva.

Značenje imena Talija Talia je neobično melodično ime koje su stari Grci davno dali svetloj i rascvetaloj muzi. Značenje imena Thalia može se pratiti u karakteru njegovih vlasnika – vatrenih i razigranih, talentiranih i svrhovitih. Ove su žene pune dobrote prema ljudima, empatične su i pronicljive. Svaki dan donosi im nove mogućnosti i nove radosti, kojima teže svim srcem. U prijevodu sa starogrčkog znači “prosperitet”, “cvet”. U mitologiji starih Grka ovo je ime bila jedna od devet muza koje su bile pokrovitelj znanja i umetnosti. Ova specijalizacija, jedna od najmlađih muza, bila je poezija i komedija.

Podsetimo, u žaru ljubavi i želje da postanu roditelji, Aleksandra i Filip cu razgovarali o imenima dece i u opticaju bila su imena poput Eleonora i Antonela. Da li će se njena devojčica Talija i da li je to konačna odluka, ostaje nam da ispratimo.

