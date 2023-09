"NEDOSTAJE MI..." Dalila priznala da joj fali bračni život sa Dejanom i da se mnogo kaje zbog JEDNE STVARI: Bio je savršen muž!

Dalila Dragojević se osvrnula na svoj propali brak sa Dejanom Dragojevićem nakon njene javne prevare, te je otkrila kako sada gleda na Dejana i na sve što su prošli.

- Ja ću svoje postupke braniti, ali i svog bivšeg supruga. Ja jesam njega povredila, i to je istina. Braniću ja pet godina koje sam provela sa njim, on jeste bio savršen muž, i neću da lažem, neću da se foliram. Nedostaje mi život koji smo imali zajedno i taj momenta kada uđem u našu kuću. Taj život mi nedostaje - rekla je Dalila u emisiji Magazin In.

foto: Printscreen

- Tvoja greška je što si se za njega udala, a ja sam primetila da su svi oni koji su te osuđivali, konkretno muškarci, bili zaljubljeni u tebe, imaš ti Dalila jednu zavodničku stranu - dodala je Ruška.

foto: printscreen tv pink

Inače, Dalila je nedavno na pitanje novinara, da izabere između Filipa, s kojim je prevarila Dejana, priznala da se ogrešila od sada već bivšeg supruga.

- Niko od njih dvojice. Nisam ja neko ko treba da donosi sud o tome. Prema Dejanu sam ispala loša, a Filip je ispao loš prema meni. Jedni drugima smo napakovali loše stvari, to je začarani krug. Oni za sebe smatraju da su dobri ljudi. Neka njihove buduće donose sud o tome - rekla je Dragojevićeva nedavno.

Kurir.rs

