"SVAKI PUT GA ČEKAM DA SE POJAVI..." Tomina udovica o LJUBAVI s pevačem, njegovim POSLEDNJIM DANIMA, pa se osvrnula na DECU

Legendarni pevač Toma Zdravković preminuo je pre 32 godine, a njegova supruga Gordana došla je u Beograd kako bi prisustvovala pomenu povodom godišnjice smrti.

- Sve me podseća na njega kada dođem u Beograd, čekam ga da se pojavi odnekud. Podseća me na njega čak i VMA kad prođem podseti me na njega - priča Gordana, koja godinama živi u Americi, gde je živela i sa Tomom u jednom periodu života.

- On je jedini koji mi je govorio da uzmem dete i da idem odavde jer se sprema rat. Govorio je: "Molim te idi, ne želim da dete doživi rat". Uzela sam dete i otišla. Možda i ne bih otišla da to nije bila njegova želja.

Tomina udovica otkrila je i kako živi u Americi.

- Moj život je sveden na posao, sina i kuću. Radim posao koji volim, imam par prijatelja, ništa naručito - kaže Goca.

Njihov sin Aleksandar svega par puta je bio u Srbiji.

- Sin nije želeo da dođe, ima puno razloga. Negova ćerka Žaklina će doći. Sin nije prevazišao neke stvari. Sa Žaklinom sam dosta pričala o Tominom životu, ona je ostala željna svog oca. SIn jako liči na Tomi ima i dosta njegovih osobina.

Gordana se prisetila i života sa Zdravkovićem.

- Mene nije upoznao u kafani, upoznao me je u frizerskom salonu. Kao i u filmu. Neko ga je poslao kod nekog ko zna srpski da se ošiša. Pripit je došao i pitao da li može da se ošiša. Tako je sve počelo. Kada bih se ponovo rodila, izabrala bih sve isto. Ne bih menjala ništa, bilo je i lepog i manje lepog, ali uvek interesatno. Nikad se nisam ljutila kada je ostajao u kafanu, nisam ga sputavala ni u čemu. Kafana je bila njegova druga kuća, nisam htela da ga menjam, bila sam tu da ga pratim. Živeo je kako je želeo, s obzirom da je bio i bolestan želela sam da živi punim plućima - rekla je Gordana u emisiji "Premijera".

